Україна матиме фіналістку ЧС-2026 з художньої гімнастики

Таїсія Онофрійчук. Фото: @muzychenko.photos

Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук успішно подолала кваліфікацію чемпіонату світу-2026 та пробилася до фіналу вправ з булавами. Українка посіла останнє прохідне місце, зберігши шанси на боротьбу за медаль світової першості.

Про результат Онофрійчук повідомив портал Новини.LIVE.

Онофрійчук виступить у фіналі

Онофрійчук завершила кваліфікацію у вправах з булавами на восьмій позиції, набравши 28,25 бала. Саме цей результат дозволив їй вийти до фіналу, який відбудеться в неділю, 16 серпня. Початок вирішальних змагань запланований на 16:10.

Інша представниця України, Поліна Каріка, не змогла пробитися до фіналу. Вона посіла 22-ге місце з результатом 26,60 бала.

У вправах зі стрічкою обидві українки залишилися поза першою вісімкою. Каріка стала 20-ю, отримавши 26,55 бала, тоді як Онофрійчук завершила кваліфікацію на 24-й позиції з оцінкою 26,25 бала.

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Після першої частини кваліфікації в багатоборстві Онофрійчук посідає восьме місце із сумою 83,15 бала. Каріка йде 13-ю, маючи 80,85 бала. Остаточний розподіл місць визначиться після завершення виступів усіх учасниць у кваліфікації.

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