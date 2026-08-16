Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Онофрийчук завоевала вторую за день медаль чемпионата мира

Онофрийчук завоевала вторую за день медаль чемпионата мира

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 17:56
Онофрийчук завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в упражнении с булавами
Таисия Онофрийчук. Фото: instagram.com/figymnastics

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук успешно завершила выступления на чемпионате мира-2026, завоевав вторую медаль турнира. После исторического золота в упражнении с обручем украинка стала серебряной призеркой в финале с булавами, уступив чемпионке всего одну десятую балла.

О второй медали украинки сообщил портал Новини.LIVE.

Таисия Онофрийчук
Таисия Онофрийчук. Фото: instagram.com/muzychenko.photos

На мировом первенстве Онофрийчук пробилась сразу в три финала. Сначала украинка заняла четвертое место в индивидуальном многоборье, после чего завоевала золотую медаль в упражнении с обручем, принеся Украине первый титул чемпионки мира в индивидуальных дисциплинах за последние 13 лет.

Серебро после драматичной борьбы

В финале упражнения с булавами Онофрийчук набрала 30,050 балла и стала серебряной призеркой чемпионата мира. От золотой медали украинку отделяли всего 0,100 балла.

Победу одержала представительница Болгарии Стилиана Николова, получившая от судей 30,150 балла. Бронзовую медаль завоевала россиянка Мария Борисова, которая также набрала 30,050 балла, но уступила украинке по дополнительным показателям.

Читайте также:

После неудачного многоборья Онофрийчук за один день пополнила свою коллекцию наград чемпионата мира сразу золотом, которое стало первым в ее карьере, и серебром.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, как Ярослава Магучих отреагировала на завоеванное золото чемпионата Европы и что сказала о силе украинских спортсменов.

Также Новини.LIVE рассказывал о позиции руководства "Динамо" в отношении Игоря Костюка, который пользуется поддержкой Игоря и Григория Суркисов.

Гимнастика Таисия Онофрийчук Художественная гимнастика
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации