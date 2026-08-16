Онофрийчук завоевала серебряную медаль на чемпионате мира в упражнении с булавами

Таисия Онофрийчук. Фото: instagram.com/figymnastics

Лидер сборной Украины по художественной гимнастике Таисия Онофрийчук успешно завершила выступления на чемпионате мира-2026, завоевав вторую медаль турнира. После исторического золота в упражнении с обручем украинка стала серебряной призеркой в финале с булавами, уступив чемпионке всего одну десятую балла.

О второй медали украинки сообщил портал Новини.LIVE.

Таисия Онофрийчук. Фото: instagram.com/muzychenko.photos

На мировом первенстве Онофрийчук пробилась сразу в три финала. Сначала украинка заняла четвертое место в индивидуальном многоборье, после чего завоевала золотую медаль в упражнении с обручем, принеся Украине первый титул чемпионки мира в индивидуальных дисциплинах за последние 13 лет.

Серебро после драматичной борьбы

В финале упражнения с булавами Онофрийчук набрала 30,050 балла и стала серебряной призеркой чемпионата мира. От золотой медали украинку отделяли всего 0,100 балла.

Победу одержала представительница Болгарии Стилиана Николова, получившая от судей 30,150 балла. Бронзовую медаль завоевала россиянка Мария Борисова, которая также набрала 30,050 балла, но уступила украинке по дополнительным показателям.

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