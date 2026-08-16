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Головна Спорт Онофрійчук виграла другу за день медаль чемпіонату світу

Онофрійчук виграла другу за день медаль чемпіонату світу

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 17:56
Онофрійчук стала срібною призеркою чемпіонату світу у вправі з булавами
Таїсія Онофрійчук. Фото: instagram.com/figymnastics

Лідерка збірної України з художньої гімнастики Таїсія Онофрійчук успішно завершила виступи на чемпіонаті світу-2026, здобувши другу медаль турніру. Після історичного золота у вправі з обручем українка стала срібною призеркою у фіналі з булавами, відставши від чемпіонки лише на одну десяту бала.

Про другу медаль українки повідомив портал Новини.LIVE.

Таисия Онофрийчук
Таїсія Онофрійчук. Фото: instagram.com/muzychenko.photos

На світовій першості Онофрійчук пробилася одразу до трьох фіналів. Спочатку українка посіла четверте місце в особистому багатоборстві, після чого виграла золоту медаль у вправі з обручем, принісши Україні перший титул чемпіонки світу в особистих дисциплінах за останні 13 років.

Срібло після драматичної боротьби

У фіналі вправи з булавами Онофрійчук набрала 30,050 бала та стала срібною призеркою чемпіонату світу. Від золотої медалі українку відділили лише 0,100 бала.

Перемогу здобула представниця Болгарії Стіліяна Ніколова, яка отримала від суддів 30,150 бала. Бронзову нагороду виборола росіянка Марія Борісова, яка також набрала 30,050 бала, але поступилася українці за додатковими показниками.

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Після невдалого багатоборства Онофрійчук за один день поповнила свою колекцію нагород чемпіонату світу одразу золотом, яка є першим в її кар’єрі, та сріблом.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, як Ярослава Магучіх відреагувала на здобуте золото чемпіонату Європи та що сказала про силу українських спортсменів.

Також Новини.LIVE розповідав про позицію керівництва "Динамо" щодо Ігоря Костюка, який має підтримку Ігоря та Григорія Суркісів.

Гімнастика Таїсія Онофрійчук Художня гімнастика
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар

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