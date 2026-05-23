Опетая признался, проведет ли бой с Усиком

Опетая признался, проведет ли бой с Усиком

Дата публикации 23 мая 2026 21:39
Лучший крузер Опетая высказался о возможном бое против Усика
Джей Опетая. Фото: instagram.com/jaiopetaia

Чемпион мира по версии Zuffa в тяжелом весе Джей Опетая высказался о возможном бое против Александра Усика. Австралийский боксер заявил, что с удовольствием провел бы бой против украинского чемпиона.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на talkSPORT Boxing.

Опетая заявил, что имеет огромное уважение к Усику и считает его одним из лучших боксеров современности. Также он признался, что хотел бы провести с ним поединок.

В то же время чемпион признал, что сейчас такой поединок выглядит малореалистичным из-за статуса и планов украинца.

"Я прекрасно понимаю, что это нереалистично. Он на самой вершине. У него есть гораздо более масштабные поединки, чем со мной", — сказал Опетая.

Австралиец также поделился планами по развитию карьеры. По его словам, сначала он хочет стать абсолютным чемпионом в крузервейте, а уже после этого перейти в супертяжелый вес.

Опетая отметил, что в идеальном сценарии хотел бы провести бои за все чемпионские пояса дивизиона, в частности против Ноэля Гевора и Давида Бенавидеса. Только после этого боксер планирует переход в супертяжелый вес.

"Все зовут меня в супертяжелый дивизион. Мне 30 лет. Я не спешу. У меня свой путь", — пояснил чемпион.

Также австралиец напомнил, что Усик перешел в супертяжелый вес уже после полного доминирования в крузервейте.

Усик 23 мая проведет поединок против нидерландского кикбоксера Рико Верхувена в Гизе.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал детали предстоящего шоу с участием Александра Усика и Рико Верхувена, включая информацию о трансляции поединка.

Также Новини.LIVE писал, что дизайнер объяснил, какой месседж Усик заложил в свой яркий белый костюм, выбранный для появления на пресс-конференции перед боем.

Андрей Андрущак
Андрей Андрущак
