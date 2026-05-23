Кращий крузер Опетая висловився про можливий бій проти Усика

Чемпіон світу за версією Zuffa у важкій вазі Джей Опетая висловився про можливий бій проти Олександра Усика. Австралійський боксер заявив, що із задоволенням провів би бій проти українського чемпіона.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на talkSPORT Boxing.

Опетая заявив, що має величезну повагу до Усика та вважає його одним із найкращих боксерів сучасності. Також він зізнався, що хотів би провести з ним поєдинок.

Водночас чемпіон визнав, що наразі такий поєдинок виглядає малореалістичним через статус та плани українця.

"Я прекрасно розумію, що це нереалістично. Він на самій вершині. У нього є значно масштабніші поєдинки, ніж зі мною", — сказав Опетая.

Австралієць також поділився планами щодо розвитку кар’єри. За його словами, спочатку він хоче стати абсолютним чемпіоном у крузервейті, а вже після цього перейти до надважкої ваги.

Опетая зазначив, що в ідеальному сценарії хотів би провести бої за всі чемпіонські пояси дивізіону, зокрема проти Ноеля Гевора та Давіда Бенавідеса. Лише після цього боксер планує перехід у надважку вагу.

"Усі кличуть мене у надважкий дивізіон. Мені 30 років. Я не поспішаю. У мене свій шлях", — пояснив чемпіон.

Також австралієць нагадав, що Усик перейшов у надважку вагу вже після повного домінування у крузервейті.

Усик 23 травня проведе поєдинок проти нідерландського кікбоксера Ріко Верхувена у Гізі.

