Опетая победил Глэнтона и стал чемпионом Zuffa

Джей Опетая после победы. Фото: Zuffa Boxing

В Лас-Вегасе состоялся титульный бой за вакантный пояс Zuffa Boxing в первом тяжелом весе. В главном событии вечера австралиец Джей Опетая встретился с американцем Брэндоном Глэнтоном.

Опетая ожидаемо победил, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Он не может промахнуться 🎯



Точность Джая Опетая на точке в нашем #ZuffaBoxing04 главном событии! pic.twitter.com/iuGZMwqmae - Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) 9 марта 2026 г.

Опетая стал первым чемпионом Zuffa Boxing

Поединок проходил в большом комплексе UFC Apex. В начале боя фаворит Опетая действовал вторым номером, позволяя сопернику контролировать центр ринга. Австралиец работал на ногах, использовал джеб и отвечал контратаками.

Глентон пытался перевести бой в силовую манеру. В ответ Опетая часто входил в клинч, но оба боксера все же действовали осторожно и избегали лишнего риска.

В пятом раунде австралиец потряс соперника правым апперкотом. После этого американец ответил ударом ниже пояса. За нарушение правил Глентон получил предупреждение от рефери.

Еще один удар ниже пояса произошел в восьмом раунде, за что американец получил второй штраф. Несмотря на давление Глентона, Опетая выглядел свежее, больше двигался и уверенно работал в ближнем бою.

В чемпионских раундах рефери также оштрафовал австралийца за частые клинчи. В конце боя Опетая снова потряс соперника левым хуком, однако досрочной развязки не произошло.

В итоге судьи единодушно отдали победу австралийцу — трижды 119:106.

Напомним, "Динамо" Киев летом может продать своего "легендарного" форварда.

В сборной Украины U-19 может появиться иностранный футболист.