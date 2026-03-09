Видео
Главная Спорт Опетая выиграл бой за первый чемпионский титул Zuffa Boxing

Дата публикации 9 марта 2026 10:16
Опетая победил Глэнтона и стал чемпионом Zuffa
Джей Опетая после победы. Фото: Zuffa Boxing

В Лас-Вегасе состоялся титульный бой за вакантный пояс Zuffa Boxing в первом тяжелом весе. В главном событии вечера австралиец Джей Опетая встретился с американцем Брэндоном Глэнтоном.

Опетая ожидаемо победил, сообщил портал Новини.LIVE.

Опетая стал первым чемпионом Zuffa Boxing

Поединок проходил в большом комплексе UFC Apex. В начале боя фаворит Опетая действовал вторым номером, позволяя сопернику контролировать центр ринга. Австралиец работал на ногах, использовал джеб и отвечал контратаками.

Глентон пытался перевести бой в силовую манеру. В ответ Опетая часто входил в клинч, но оба боксера все же действовали осторожно и избегали лишнего риска.

В пятом раунде австралиец потряс соперника правым апперкотом. После этого американец ответил ударом ниже пояса. За нарушение правил Глентон получил предупреждение от рефери.

Еще один удар ниже пояса произошел в восьмом раунде, за что американец получил второй штраф. Несмотря на давление Глентона, Опетая выглядел свежее, больше двигался и уверенно работал в ближнем бою.

В чемпионских раундах рефери также оштрафовал австралийца за частые клинчи. В конце боя Опетая снова потряс соперника левым хуком, однако досрочной развязки не произошло.

В итоге судьи единодушно отдали победу австралийцу — трижды 119:106.

Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
