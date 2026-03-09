Опетая победил Глэнтона и стал чемпионом Zuffa

Опетая выиграл бой за первый чемпионский титул Zuffa Boxing
В Лас-Вегасе состоялся титульный бой за вакантный пояс Zuffa Boxing в первом тяжелом весе. В главном событии вечера австралиец Джей Опетая встретился с американцем Брэндоном Глэнтоном.
Опетая ожидаемо победил, сообщил портал Новини.LIVE.
Он не может промахнуться 🎯- Zuffa_Boxing (@Zuffa_Boxing) 9 марта 2026 г.
Точность Джая Опетая на точке в нашем #ZuffaBoxing04 главном событии! pic.twitter.com/iuGZMwqmae
Опетая стал первым чемпионом Zuffa Boxing
Поединок проходил в большом комплексе UFC Apex. В начале боя фаворит Опетая действовал вторым номером, позволяя сопернику контролировать центр ринга. Австралиец работал на ногах, использовал джеб и отвечал контратаками.
Глентон пытался перевести бой в силовую манеру. В ответ Опетая часто входил в клинч, но оба боксера все же действовали осторожно и избегали лишнего риска.
В пятом раунде австралиец потряс соперника правым апперкотом. После этого американец ответил ударом ниже пояса. За нарушение правил Глентон получил предупреждение от рефери.
Еще один удар ниже пояса произошел в восьмом раунде, за что американец получил второй штраф. Несмотря на давление Глентона, Опетая выглядел свежее, больше двигался и уверенно работал в ближнем бою.
В чемпионских раундах рефери также оштрафовал австралийца за частые клинчи. В конце боя Опетая снова потряс соперника левым хуком, однако досрочной развязки не произошло.
В итоге судьи единодушно отдали победу австралийцу — трижды 119:106.
