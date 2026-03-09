Відео
Головна Спорт Опетая побив Глентона та став першим чемпіоном в історії Zuffa Boxing

Опетая побив Глентона та став першим чемпіоном в історії Zuffa Boxing

Ua ru
Дата публікації: 9 березня 2026 10:16
Опетая виграв свій чемпіонський бій в Zuffa Boxing
Джей Опетая після перемоги. Фото: Zuffa Boxing

В американському Лас-Вегасі відбувся титульний поєдинок у крузервейті. Австралієць Джей Опетая зустрівся з американцем Брендоном Глентоном у бою за вакантний пояс Zuffa Boxing.

Опетая очікувано переміг, повідомив портал Новини.LIVE.

Опетая став першим чемпіоном Zuffa Boxing

Поєдинок проходив у великому комплексі UFC Apex. На початку бою фаворит Опетая діяв другим номером, дозволяючи супернику контролювати центр рингу. Австралієць працював на ногах, використовував джеб і відповідав контратаками.

Глентон намагався перевести бій у силову манеру. У відповідь Опетая часто входив у клінч, але обидва боксери все ж таки діяли обережно та уникали зайвого ризику.

У п’ятому раунді австралієць потряс суперника правим аперкотом. Після цього американець відповів ударом нижче пояса. За порушення правил Глентон отримав попередження від рефері.

Ще один удар нижче пояса стався у восьмому раунді, за що американець отримав другий штраф. Попри тиск Глентона, Опетая виглядав свіжішим, більше рухався і впевнено працював у ближньому бою.

У чемпіонських раундах рефері також оштрафував австралійця за часті клінчі. Наприкінці бою Опетая знову потряс суперника лівим хуком, однак дострокової розв’язки не сталося.

У підсумку судді одностайно віддали перемогу австралійцю — тричі 119:106.

бокс професійний бокс IBF Джей Опетая Zuffa Boxing
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
