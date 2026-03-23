Опетаю, которого называют новым Усиком, лишили чемпионского титула

Джей Опетая. Фото: instagram.com/jaiopetaia

Международная боксерская федерация (IBF) лишила австралийского боксера Джея Опетаю титула чемпиона мира в первом тяжелом весе и объявила пояс вакантным. Решение было принято 19 марта после заседания совета директоров организации.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу IBF.

Читайте также:

На дистанционном заседании руководства IBF был рассмотрен статус чемпионского титула Опетаи и проголосовано за его аннулирование в соответствии с внутренними правилами организации.

"Титул IBF в первом тяжелом весе вакантен", — отмечается в официальном заявлении.

Причиной такого решения стало участие Опетаи в поединке, который не был санкционирован федерацией — он прошел в Zuffa Boxing. Ранее IBF отозвала разрешение на проведение добровольной защиты титула между австралийцем и Брэндоном Глентоном.

Согласно регламенту организации, чемпион не имеет права участвовать в боях своей весовой категории без санкции IBF. В случае нарушения этого правила титул автоматически становится вакантным независимо от результата поединка.

Опетая имеет рекорд 30 побед в 30 боях, из которых 23 завершил нокаутом.

После решения организации в первом тяжелом весе IBF пока нет действующего чемпиона. Ожидается, что организация в ближайшее время определит претендентов на вакантный титул.

Дальнейшие шаги федерации будут включать назначение боя за чемпионский пояс между первым и вторым номерами рейтинга IBF.

Отметим, что Опетая 8 марта в Лас-Вегасе на шоу Zuffa Boxing победил разгромным решением судей Глентона.

