Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Опетаю, которого называют новым Усиком, лишили чемпионского титула

Опетаю, которого называют новым Усиком, лишили чемпионского титула

Ua ru
Дата публикации 23 марта 2026 22:29
Джей Опетая. Фото: instagram.com/jaiopetaia

Международная боксерская федерация (IBF) лишила австралийского боксера Джея Опетаю титула чемпиона мира в первом тяжелом весе и объявила пояс вакантным. Решение было принято 19 марта после заседания совета директоров организации.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу IBF.

Читайте также:
Джей Опетая перед поєдинком
Джей Опетая. Фото: instagram.com/jaiopetaia

На дистанционном заседании руководства IBF был рассмотрен статус чемпионского титула Опетаи и проголосовано за его аннулирование в соответствии с внутренними правилами организации.

"Титул IBF в первом тяжелом весе вакантен", — отмечается в официальном заявлении.

Причиной такого решения стало участие Опетаи в поединке, который не был санкционирован федерацией — он прошел в Zuffa Boxing. Ранее IBF отозвала разрешение на проведение добровольной защиты титула между австралийцем и Брэндоном Глентоном.

Согласно регламенту организации, чемпион не имеет права участвовать в боях своей весовой категории без санкции IBF. В случае нарушения этого правила титул автоматически становится вакантным независимо от результата поединка.

Опетая имеет рекорд 30 побед в 30 боях, из которых 23 завершил нокаутом.

После решения организации в первом тяжелом весе IBF пока нет действующего чемпиона. Ожидается, что организация в ближайшее время определит претендентов на вакантный титул.

Дальнейшие шаги федерации будут включать назначение боя за чемпионский пояс между первым и вторым номерами рейтинга IBF.

Отметим, что Опетая 8 марта в Лас-Вегасе на шоу Zuffa Boxing победил разгромным решением судей Глентона.

Напомним, ранее мы сообщили, где и когда сборная Украины сыграет против команды Швеции в плей-офф отбора на ЧМ-2026.

Наставник национальной команды Украины Сергей Ребров имеет решение для проблемы с нападающими.

бокс профессиональный бокс боксер IBF Джей Опетая
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации