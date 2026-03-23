Опетаю, якого називають новим Усиком, позбавили чемпіонського титулу
Міжнародна боксерська федерація (IBF) позбавила австралійського боксера Джея Опетаю титулу чемпіона світу у першій важкій вазі та оголосила пояс вакантним. Рішення було ухвалене 19 березня після засідання ради директорів організації.
На дистанційному засіданні керівництва IBF було розглянуто статус чемпіонського титулу Опетаї та проголосувано за його анулювання відповідно до внутрішніх правил організації.
"Титул IBF у першій важкій вазі вакантний", — зазначається в офіційній заяві.
Причиною такого рішення стала участь Опетаї в поєдинку, який не був санкціонований федерацією — він пройшов у Zuffa Boxing. Раніше IBF відкликала дозвіл на проведення добровільного захисту титулу між австралійцем і Брендоном Глентоном.
Згідно з регламентом організації, чемпіон не має права брати участь у боях своєї вагової категорії без санкції IBF. У разі порушення цього правила титул автоматично стає вакантним незалежно від результату поєдинку.
Опетая має рекорд 30 перемог у 30 боях, з яких 23 завершив нокаутом.
Після рішення організації у першій важкій вазі IBF наразі немає чинного чемпіона. Очікується, що організація найближчим часом визначить претендентів на вакантний титул.
Подальші кроки федерації включатимуть призначення бою за чемпіонський пояс між першим і другим номерами рейтингу IBF.
Зазначимо, що Опетая 8 березня в Лас-Вегасі на шоу Zuffa Boxing переміг розгромним рішенням суддів Глентона.
