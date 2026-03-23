Опетаю, якого називають новим Усиком, позбавили чемпіонського титулу

Опетаю, якого називають новим Усиком, позбавили чемпіонського титулу

Дата публікації: 23 березня 2026 22:29
Опетаю, якого називають новим Усиком, позбавили чемпіонського титулу
Джей Опетая. Фото: instagram.com/jaiopetaia

Міжнародна боксерська федерація (IBF) позбавила австралійського боксера Джея Опетаю титулу чемпіона світу у першій важкій вазі та оголосила пояс вакантним. Рішення було ухвалене 19 березня після засідання ради директорів організації.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу IBF.

Читайте також:
Джей Опетая перед поєдинком
Джей Опетая. Фото: instagram.com/jaiopetaia

Опетаю позбавили чемпіонського титулу

На дистанційному засіданні керівництва IBF було розглянуто статус чемпіонського титулу Опетаї та проголосувано за його анулювання відповідно до внутрішніх правил організації.

"Титул IBF у першій важкій вазі вакантний", — зазначається в офіційній заяві.

Причиною такого рішення стала участь Опетаї в поєдинку, який не був санкціонований федерацією — він пройшов у Zuffa Boxing. Раніше IBF відкликала дозвіл на проведення добровільного захисту титулу між австралійцем і Брендоном Глентоном.

Згідно з регламентом організації, чемпіон не має права брати участь у боях своєї вагової категорії без санкції IBF. У разі порушення цього правила титул автоматично стає вакантним незалежно від результату поєдинку.

Опетая має рекорд 30 перемог у 30 боях, з яких 23 завершив нокаутом.

Після рішення організації у першій важкій вазі IBF наразі немає чинного чемпіона. Очікується, що організація найближчим часом визначить претендентів на вакантний титул.

Подальші кроки федерації включатимуть призначення бою за чемпіонський пояс між першим і другим номерами рейтингу IBF.

Зазначимо, що Опетая 8 березня в Лас-Вегасі на шоу Zuffa Boxing переміг розгромним рішенням суддів Глентона.

Нагадаємо, раніше ми повідомили, де та коли збірна України зіграє проти команди Швеції в плей-оф відбору на ЧС-2026.

Наставник національної команди України Сергій Ребров має рішення для проблеми з нападниками.

бокс професійний бокс боксер IBF Джей Опетая
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
