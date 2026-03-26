Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Ориентировочный состав Украины на Швецию: Ребров может удивить

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 17:33
Ребров может удивить стартовым составом на Швецию
Сергей Ребров. Фото: УАФ

Сборная Украины 26 марта сыграет в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 против Швеции. Главный тренер Сергей Ребров может удивить стартовым составом на решающий матч.

Ориентировочный стартовый состав на поединок опубликовал журналист Сергей Тищенко, передает портал Новини.LIVE.

Игроки сборной Украины
Футболисты сборной Украины. Фото: УАФ

Ребров может удивить в матче со Швецией

Перед игрой в составе "желто-синих" остаются открытыми как минимум две позиции, которые могут определить окончательный состав команды.

Первый выбор — в центре защиты. Пару Илье Забарному может составить или Александр Сваток, или Валерий Бондарь. Оба футболиста имеют разные характеристики, что дает тренерскому штабу варианты под конкретный сценарий игры. Минус этих игроков в том, что они обычно играют справа в центре защиты.

Есть вероятность, что в центре защиты с первых минут выйдет именно Сваток, который лучше подходит под силовой стиль игры соперника.

Читайте также:

Второй вопрос — правый фланг полузащиты. Здесь выбор стоит между Александром Зубковым и Алексеем Гуцуляком. Один вариант дает больше опыта и стабильности, другой — динамику и агрессию в атаке.

Ожидается, что Ребров сделает ставку на более интенсивный вариант состава, в частности на Гуцуляка, который может добавить скорости во фланговой игре.

В воротах беспрекословно ожидается Анатолий Трубин, который имеет стабильную игровую практику и опыт выступлений на международном уровне.

Линия обороны, вероятно, останется без серьезных изменений, кроме вопроса о партнере Забарного в центре.

В полузащите ставка может быть сделана на сочетание разрушительной работы Ивана Калюжного и динамики Егора Ярмолюка и Георгия Судакова. Однако у последнего есть проблемы с игровой практикой.

В атаке ключевую роль будут играть фланговые игроки, где Виктор Цыганков и потенциально Гуцуляк должны создавать моменты для Владислава Ваната, который имеет больше всего игровой практики в топовом чемпионате.

Ориентировочный состав сборной Украины на матч против Швеции:

Трубин — Тымчик, Забарный, Сваток, Миколенко — Калюжный, Ярмолюк, Судаков — Гуцуляк, Ванат, Цыганков.

Как сообщалось, портал Новини.LIVE проведет прямую онлайн трансляцию матча Украина — Швеция. Игра пройдет в полуфинале плей-офф квалификации чемпионата мира-2026.

Также портал Новини.LIVE утверждал, что английский "Ливерпуль" имеет прогресс в переговорах с Хаби Алонсо.

Сборная Украины по футболу Сергей Ребров Сборная Швеции по футболу
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации