Ребров может удивить стартовым составом на Швецию

Сборная Украины 26 марта сыграет в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2026 против Швеции. Главный тренер Сергей Ребров может удивить стартовым составом на решающий матч.

Ориентировочный стартовый состав на поединок опубликовал журналист Сергей Тищенко, передает портал Новини.LIVE.

Перед игрой в составе "желто-синих" остаются открытыми как минимум две позиции, которые могут определить окончательный состав команды.

Первый выбор — в центре защиты. Пару Илье Забарному может составить или Александр Сваток, или Валерий Бондарь. Оба футболиста имеют разные характеристики, что дает тренерскому штабу варианты под конкретный сценарий игры. Минус этих игроков в том, что они обычно играют справа в центре защиты.

Есть вероятность, что в центре защиты с первых минут выйдет именно Сваток, который лучше подходит под силовой стиль игры соперника.

Второй вопрос — правый фланг полузащиты. Здесь выбор стоит между Александром Зубковым и Алексеем Гуцуляком. Один вариант дает больше опыта и стабильности, другой — динамику и агрессию в атаке.

Ожидается, что Ребров сделает ставку на более интенсивный вариант состава, в частности на Гуцуляка, который может добавить скорости во фланговой игре.

В воротах беспрекословно ожидается Анатолий Трубин, который имеет стабильную игровую практику и опыт выступлений на международном уровне.

Линия обороны, вероятно, останется без серьезных изменений, кроме вопроса о партнере Забарного в центре.

В полузащите ставка может быть сделана на сочетание разрушительной работы Ивана Калюжного и динамики Егора Ярмолюка и Георгия Судакова. Однако у последнего есть проблемы с игровой практикой.

В атаке ключевую роль будут играть фланговые игроки, где Виктор Цыганков и потенциально Гуцуляк должны создавать моменты для Владислава Ваната, который имеет больше всего игровой практики в топовом чемпионате.

Ориентировочный состав сборной Украины на матч против Швеции:

Трубин — Тымчик, Забарный, Сваток, Миколенко — Калюжный, Ярмолюк, Судаков — Гуцуляк, Ванат, Цыганков.

