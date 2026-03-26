Ребров може здивувати стартовим складом на Швецію

Збірна України 26 березня зіграє у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026 проти Швеції. Головний тренер Сергій Ребров може здивувати стартовим складом на вирішальний матч.

Орієнтовний стартовий склад на поєдинок опублікував журналіст Сергій Тищенко.

Ребров може здивувати у матчі зі Швецією

Перед грою у складі "жовто-синіх" залишаються відкритими щонайменше дві позиції, які можуть визначити остаточний склад команди.

Перший вибір — у центрі захисту. Пару Іллі Забарному може скласти або Олександр Сваток, або Валерій Бондар. Обидва футболісти мають різні характеристики, що дає тренерському штабу варіанти під конкретний сценарій гри. Мінус цих гравців у тому, що вони зазвичай грають праворуч у центрі захисту.

Є ймовірність, що в центрі захисту з перших хвилин вийде саме Сваток, який краще підходить під силовий стиль гри суперника.

Друге питання — правий фланг півзахисту. Тут вибір стоїть між Олександром Зубковим та Олексієм Гуцуляком. Один варіант дає більше досвіду й стабільності, інший — динаміку та агресію в атаці.

Очікується, що Ребров зробить ставку на більш інтенсивний варіант складу, зокрема на Гуцуляка, який може додати швидкості у фланговій грі.

У воротах беззаперечно очікується Анатолій Трубін, який має стабільну ігрову практику та досвід виступів на міжнародному рівні.

Лінія оборони, ймовірно, залишиться без серйозних змін, окрім питання щодо партнера Забарного в центрі.

У півзахисті ставка може бути зроблена на поєднання руйнівної роботи Івана Калюжного та динаміки Єгора Ярмолюка і Георгія Судакова. Однак у останнього є проблеми з ігровою практикою.

В атаці ключову роль відіграватимуть флангові гравці, де Віктор Циганков та потенційно Гуцуляк мають створювати моменти для Владислава Ваната, який має найбільше ігрової практики в топовому чемпіонаті.

Орієнтовний склад збірної України на матч проти Швеції:

Трубін — Тимчик, Забарний, Сваток, Миколенко — Калюжний, Ярмолюк, Судаков — Гуцуляк, Ванат, Циганков.

