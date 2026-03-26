Головна Спорт Орієнтовний склад України на Швецію: Ребров може здивувати

Орієнтовний склад України на Швецію: Ребров може здивувати

Дата публікації: 26 березня 2026 17:33
Ребров може здивувати стартовим складом на Швецію
Сергій Ребров. Фото: УАФ

Збірна України 26 березня зіграє у півфіналі плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026 проти Швеції. Головний тренер Сергій Ребров може здивувати стартовим складом на вирішальний матч.

Орієнтовний стартовий склад на поєдинок опублікував журналіст Сергій Тищенко, передає портал Новини.LIVE.

Игроки сборной Украины
Футболісти збірної України. Фото: УАФ

Ребров може здивувати у матчі зі Швецією

Перед грою у складі "жовто-синіх" залишаються відкритими щонайменше дві позиції, які можуть визначити остаточний склад команди.

Перший вибір — у центрі захисту. Пару Іллі Забарному може скласти або Олександр Сваток, або Валерій Бондар. Обидва футболісти мають різні характеристики, що дає тренерському штабу варіанти під конкретний сценарій гри. Мінус цих гравців у тому, що вони зазвичай грають праворуч у центрі захисту.

Є ймовірність, що в центрі захисту з перших хвилин вийде саме Сваток, який краще підходить під силовий стиль гри суперника.

Друге питання — правий фланг півзахисту. Тут вибір стоїть між Олександром Зубковим та Олексієм Гуцуляком. Один варіант дає більше досвіду й стабільності, інший — динаміку та агресію в атаці.

Очікується, що Ребров зробить ставку на більш інтенсивний варіант складу, зокрема на Гуцуляка, який може додати швидкості у фланговій грі.

У воротах беззаперечно очікується Анатолій Трубін, який має стабільну ігрову практику та досвід виступів на міжнародному рівні.

Лінія оборони, ймовірно, залишиться без серйозних змін, окрім питання щодо партнера Забарного в центрі.

У півзахисті ставка може бути зроблена на поєднання руйнівної роботи Івана Калюжного та динаміки Єгора Ярмолюка і Георгія Судакова. Однак у останнього є проблеми з ігровою практикою.

В атаці ключову роль відіграватимуть флангові гравці, де Віктор Циганков та потенційно Гуцуляк мають створювати моменти для Владислава Ваната, який має найбільше ігрової практики в топовому чемпіонаті.

Орієнтовний склад збірної України на матч проти Швеції:

Трубін — Тимчик, Забарний, Сваток, Миколенко — Калюжний, Ярмолюк, Судаков — Гуцуляк, Ванат, Циганков.

Як повідомлялося, портал Новини.LIVE проведе пряму онлайн трансляцію матчу Україна — Швеція. Гра пройде в півфіналі плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026.

Також портал Новини.LIVE стверджував, що англійський "Ліверпуль" має прогрес в переговорах із Хабі Алонсо.

Збірна України з футболу Сергій Ребров Збірна Швеції з футболу
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
