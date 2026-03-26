Головна Спорт Легендарний форвард збірної України прогнозує перемогу над Швецією

Легендарний форвард збірної України прогнозує перемогу над Швецією

Дата публікації: 26 березня 2026 15:55
Голкіпер збірної України Анатолій Трубін. Фото: УАФ

Автор першого голу в історії збірної України Іван Гецко поділився очікуваннями від півфінального матчу плей-офф відбору на Кубок Світу проти Швеції. Зустріч стане ключовою для команди Сергія Реброва в боротьбі за вихід у фінал кваліфікації. На думку експерта, українська збірна здатна домогтися позитивного результату.

При цьому багато чого залежатиме від стартового складу та обраної тактики, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Чемпіон".

Иван Гецко в матче за "Карпаты" против ЦСКА в декабре 1999 года
Іван Гецко (праворуч) під час виступів за "Карпати". Фото: УНІАН

Гецко оцінив шанси України на перемогу

Іван Гецко зазначив, що тренерському штабу важливо правильно підібрати гравців під конкретний матч. Він наголосив, що на поле мають вийти футболісти збірної України, здатні нав'язати боротьбу супернику та реалізувати свої моменти. Також експерт не виключив, що в стартовому складі можуть з'явитися несподівані рішення.

"Ну, перш за все потрібно вгадати, який буде склад. Потрібно поставити тих, хто зможе обіграти Швецію. Тоді в нас усе буде нормально. Прогноз на гру? Я думаю, що 2:0 мене влаштує",- заявив експерт.

Гецко також звернув увагу на досвід попередніх матчів проти Швеції та наголосив на важливості концентрації. За його словами, суперник небезпечний при стандартних положеннях і може розраховувати на контратаки, тому збірній України необхідно діяти уважно в обороні й ефективно використовувати свої шанси в атаці.

Читайте також:

Нагадаємо, матч збірної України проти Швеції буде доступний українським уболівальникам тільки на сервісі Megogo, тоді як портал Новини.LIVE проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Крім цього, Новини.LIVE повідомляли, що захисник національної команди Ілля Забарний висловився про готовність збірної України домогтися позитивного результату в грі зі шведами.

спорт футбол Збірна України з футболу Іван Гецко ЧС-2026 з футболу Збірна Швеції з футболу
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Максим Яворницький
