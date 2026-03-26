Легендарный форвард сборной Украины прогнозирует победу над Швецией

Легендарный форвард сборной Украины прогнозирует победу над Швецией

Ua ru
Дата публикации 26 марта 2026 15:55
Легендарный форвард сборной Украины прогнозирует победу над Швецией
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин. Фото: УАФ

Автор первого гола в истории сборной Украины Иван Гецко поделился ожиданиями от полуфинального матча плей-офф отбора на Кубок Мира против Швеции. Встреча станет ключевой для команды Сергея Реброва в борьбе за выход в финал квалификации. По мнению эксперта, украинская сборная способна добиться положительного результата.

При этом многое будет зависеть от стартового состава и выбранной тактики, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Чемпион". 

Иван Гецко в матче за "Карпаты" против ЦСКА в декабре 1999 года
Иван Гецко (справа) во время выступлений за "Карпаты". Фото: УНИАН

Гецко оценил шансы Украины на победу

Иван Гецко отметил, что тренерскому штабу важно правильно подобрать игроков под конкретный матч. Он подчеркнул, что на поле должны выйти футболисты сборной Украины, способные навязать борьбу сопернику и реализовать свои моменты. Также эксперт не исключил, что в стартовом составе могут появиться неожиданные решения.

"Ну, прежде всего нужно угадать, какой будет состав. Нужно поставить тех, кто сможет обыграть Швецию. Тогда у нас все будет нормально. Прогноз на игру? Я думаю, что 2:0 меня устроит", — заявил эксперт. 

Гецко также обратил внимание на опыт предыдущих матчей против Швеции и подчеркнул важность концентрации. По его словам, соперник опасен при стандартных положениях и может рассчитывать на контратаки, поэтому сборной Украины необходимо действовать внимательно в обороне и эффективно использовать свои шансы в атаке.

Напомним, матч сборной Украины против Швеции будет доступен украинским болельщикам только на сервисе Megogo, тогда как портал Новини.LIVE проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Помимо этого, Новини.LIVE сообщали, что защитник национальной команды Илья Забарный высказался о готовности сборной Украины добиться положительного результата в игре со шведами. 

Ваша пробная версия Premium закончилась

спорт футбол Сборная Украины по футболу Иван Гецко ЧМ-2026 по футболу Сборная Швеции по футболу
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Максим Яворницкий
