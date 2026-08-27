Соперники Динамо ПАОК и Карабах — завершили выступления в еврокубках

Болельщики ПАОКа. Фото: ПАОК

Греческий ПАОК и азербайджанский "Карабах", которые в этом сезоне выбили киевское "Динамо" из еврокубков, сами не смогли пробиться в основной этап Лиги конференций. Обе команды завершили борьбу по итогам раунда плей-офф.

О результатах матчей ПАОКа и "Карабаха" сообщил портал Новини.LIVE.

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ПАОК не справился с "Бранном"

ПАОК, дважды обыгравший "Динамо" в квалификации Лиги Европы, завершил выступления в еврокубках после поражения от норвежского "Бранна".

Первый матч в Греции завершился вничью — 1:1. В ответной встрече ПАОК уступил со счетом 2:3.

В составе "Бранна" голами отметились Фредрик Хольм, Маркус Ингасон и Эмиль Кастро. За греческий клуб забили Булайе Ндиайе и Христос Заферис.

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Азербайджанский "Карабах", выбившей "Динамо" из квалификации Лиги конференций, также не смог пробиться в основной этап турнира.

После победы со счетом 1:0 в первом матче команда лидировала и в домашней встрече благодаря голу Кади. Однако "Твенте" сравнял счет в конце основного времени, перевел игру в овертайм и забил еще два мяча, одержав победу со счетом 4:1.

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