Соперники Динамо ПАОК и Карабах — завершили выступления в еврокубках

ПАОК и Карабах, которые обыграли Динамо, вылетели из еврокубков
Греческий ПАОК и азербайджанский "Карабах", которые в этом сезоне выбили киевское "Динамо" из еврокубков, сами не смогли пробиться в основной этап Лиги конференций. Обе команды завершили борьбу по итогам раунда плей-офф.
О результатах матчей ПАОКа и "Карабаха" сообщил портал Новини.LIVE.
ПАОК не справился с "Бранном"
ПАОК, дважды обыгравший "Динамо" в квалификации Лиги Европы, завершил выступления в еврокубках после поражения от норвежского "Бранна".
Первый матч в Греции завершился вничью — 1:1. В ответной встрече ПАОК уступил со счетом 2:3.
В составе "Бранна" голами отметились Фредрик Хольм, Маркус Ингасон и Эмиль Кастро. За греческий клуб забили Булайе Ндиайе и Христос Заферис.
"Карабах" упустил преимущество над "Твенте"
Азербайджанский "Карабах", выбившей "Динамо" из квалификации Лиги конференций, также не смог пробиться в основной этап турнира.
После победы со счетом 1:0 в первом матче команда лидировала и в домашней встрече благодаря голу Кади. Однако "Твенте" сравнял счет в конце основного времени, перевел игру в овертайм и забил еще два мяча, одержав победу со счетом 4:1.
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