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Головна Спорт ПАОК та Карабах, які обіграли Динамо, вилетіли із єврокубків

ПАОК та Карабах, які обіграли Динамо, вилетіли із єврокубків

Ua ru
27 серпня 2026 23:59
Кривдники Динамо ПАОК і Карабах завершили виступи в єврокубках
Уболівальники ПАОКу. Фото: ПАОК

Грецький ПАОК та азербайджанський "Карабах", які цього сезону вибили київське "Динамо" з єврокубків, самі не змогли пробитися до основного етапу Ліги конференцій. Обидві команди припинили боротьбу за підсумками раунду плейоф.

Про результати матчів ПАОКу та "Карабаху" повідомив портал Новини.LIVE.

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ПАОК не впорався з "Бранном"

ПАОК, який двічі обіграв "Динамо" у кваліфікації Ліги Європи, завершив виступи в єврокубках після поразки від норвезького "Бранна".

Перший матч у Греції завершився внічию — 1:1. У зустрічі-відповіді ПАОК поступився з рахунком 2:3.

У складі "Бранна" голами відзначилися Фредрік Хольм, Маркус Інгасон та Еміль Кастро. За грецький клуб забили Булайє Ндіайє та Христос Зафейріс.

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"Карабах" упустив перевагу над "Твенте"

Азербайджанський "Карабах", який вибив "Динамо" з кваліфікації Ліги конференцій, також не зміг пробитися до основного етапу турніру.

Після перемоги з рахунком 1:0 у першому матчі команда була попереду й у домашній зустрічі завдяки голу Каді. Однак "Твенте" зрівняв рахунок наприкінці основного часу, перевів гру в овертайм і забив ще два м'ячі, здобувши перемогу з рахунком 4:1.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про амбітні плани Філіпа Хрговича на поєдинок із Мозесом Ітаумою.

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футбол Ліга Конференцій єврокубки ФК Карабах ПАОК
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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