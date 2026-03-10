Глава МПК ответил на протесты Украины против россиян на ОИ

Глава МПК Эндрю Парсонс. Фото: Reuters

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заявил, что участие российских и белорусских спортсменов в Паралимпийских играх стало дополнительным вызовом для других сборных. По его словам, украинские атлеты смогут ответить на это лишь спортивными результатами.

МПК советует думать о спорте, а не политике

По словам Парсонса, в МПК понимают негативную позицию Украины относительно такого решения. В то же время в комитете отмечают, что стремятся сосредоточиться на спортивной составляющей соревнований.

"Мы понимаем, что Украине на уровне нации, граждан и местного паралимпийского комитета это решение не нравится — мы уважаем это мнение. Но мы хотим сосредоточиться на спорте и предоставить шанс украинским спортсменам выигрывать медали здесь", — сказал Парсонс.

Функционер добавил, что выступления украинских спортсменов на международных соревнованиях могут стать демонстрацией силы страны в сложный период. Он считает, что поднятый флаг после победы даст больше проявить силу.

Парсонс также подчеркнул, что сочувствует жертвам войны в Украине и признает сложную гуманитарную ситуацию, в которой оказалась страна.

