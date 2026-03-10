Видео
Главная Спорт Парсонс высказался о допуске россиян на Паралимпиаду

Парсонс высказался о допуске россиян на Паралимпиаду

Ua ru
Дата публикации 10 марта 2026 18:54
Глава МПК ответил на протесты Украины против россиян на ОИ
Глава МПК Эндрю Парсонс. Фото: Reuters

Президент Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заявил, что участие российских и белорусских спортсменов в Паралимпийских играх стало дополнительным вызовом для других сборных. По его словам, украинские атлеты смогут ответить на это лишь спортивными результатами.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

МПК советует думать о спорте, а не политике

По словам Парсонса, в МПК понимают негативную позицию Украины относительно такого решения. В то же время в комитете отмечают, что стремятся сосредоточиться на спортивной составляющей соревнований.

"Мы понимаем, что Украине на уровне нации, граждан и местного паралимпийского комитета это решение не нравится — мы уважаем это мнение. Но мы хотим сосредоточиться на спорте и предоставить шанс украинским спортсменам выигрывать медали здесь", — сказал Парсонс.

Функционер добавил, что выступления украинских спортсменов на международных соревнованиях могут стать демонстрацией силы страны в сложный период. Он считает, что поднятый флаг после победы даст больше проявить силу.

Парсонс также подчеркнул, что сочувствует жертвам войны в Украине и признает сложную гуманитарную ситуацию, в которой оказалась страна.

Паралимпийские игры Паралимпийская сборная Украины Паралимпиада Паралимпийские игры-2026 Международный паралимпийский комитет МПК
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
