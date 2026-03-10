Президент МПК прокоментував повернення росіян на Паралімпіаду

У МПК відповіли Україні на допуск росіян до Паралімпіади
Президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс прокоментував рішення допустити російських і білоруських спортсменів до Паралімпійських ігор. Він визнав, що це викликало незадоволення з боку України.
Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".
МПК радить думати про спорт, а не політику
За словами Парсонса, у МПК розуміють негативну позицію України щодо такого рішення. Водночас у комітеті наголошують, що прагнуть зосередитися на спортивній складовій змагань.
"Ми розуміємо, що Україні на рівні нації, громадян та місцевого паралімпійського комітету це рішення не подобається — ми поважаємо цю думку. Але ми хочемо зосередитися на спорті та надати шанс українським спортсменам вигравати медалі тут", — сказав Парсонс.
Функціонер додав, що виступи українських спортсменів на міжнародних змаганнях можуть стати демонстрацією сили країни у складний період. Він вважає, що піднятий прапор після перемоги дасть більше проявити силу.
Парсонс також наголосив, що співчуває жертвам війни в Україні та визнає складну гуманітарну ситуацію, в якій опинилася країна.
