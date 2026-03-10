Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У МПК відповіли Україні на допуск росіян до Паралімпіади

У МПК відповіли Україні на допуск росіян до Паралімпіади

Ua ru
Дата публікації: 10 березня 2026 18:54
Президент МПК прокоментував повернення росіян на Паралімпіаду
Глава МПК Ендрю Парсонс. Фото: Reuters

Президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс прокоментував рішення допустити російських і білоруських спортсменів до Паралімпійських ігор. Він визнав, що це викликало незадоволення з боку України.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Реклама
Читайте також:
Эндрю Парсонс
Глава МПК Ендрю Парсонс. Фото: Reuters

МПК радить думати про спорт, а не політику

За словами Парсонса, у МПК розуміють негативну позицію України щодо такого рішення. Водночас у комітеті наголошують, що прагнуть зосередитися на спортивній складовій змагань.

"Ми розуміємо, що Україні на рівні нації, громадян та місцевого паралімпійського комітету це рішення не подобається — ми поважаємо цю думку. Але ми хочемо зосередитися на спорті та надати шанс українським спортсменам вигравати медалі тут", — сказав Парсонс.

Функціонер додав, що виступи українських спортсменів на міжнародних змаганнях можуть стати демонстрацією сили країни у складний період. Він вважає, що піднятий прапор після перемоги дасть більше проявити силу.

Парсонс також наголосив, що співчуває жертвам війни в Україні та визнає складну гуманітарну ситуацію, в якій опинилася країна.

Нагадаємо, раніше олімпійська чемпіонка Ярослава Магучіх розповіла, коли народить дитину.

Мадридський "Реал"замінить Альваро Арбелоа на відомого тренера.

Паралімпійські ігри Паралімпійська збірна України Паралімпійські ігри Паралімпіада-2026 Міжнародний паралімпійський комітет МПК
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації