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Главная Спорт Первая женщина, погрузившаяся без ласт на 90 м: украинка Садурская установила мировой рекорд

Первая женщина, погрузившаяся без ласт на 90 м: украинка Садурская установила мировой рекорд

Ua ru
12 ноября 2026 16:20
Екатерина Садурская первой в мире погрузилась на глубину 90 метров без ласт Photo by Allie Reilly
Мировая рекордсменка Екатерина Садурская. Фото: Photo by Allie Reilly

В среду, 11 ноября, украинская фридайверша Екатерина Садурская установила новый мировой рекорд, погрузившись на глубину 90 метров без ласт на одном вдохе. Спортсменка стала первой женщиной в истории, которой удалось достичь такой отметки в дисциплине с постоянным весом без ласт (CNF), и установила десятый мировой рекорд в карьере.

Об этом сообщили представители спортсменки по итогам международных соревнований AIDA Blue Element November 2026, передает Новини.LIVE.

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Екатерина Садурская
Екатерина Садурская. Фото: Photo by Allie Reilly

Новый рекорд Садурской

Один вдох, отсутствие ласт и 90 метров толщи воды над головой — глубина, где легкие сжимаются в десять раз, сердцебиение замедляется до 20 ударов в минуту, а давление достигает 10 атмосфер.

Менее полугода назад отметка в 89 метров стоила украинской фридайверше Садурской первой в карьере потери сознания на финише. Пережив истощение, курс антибиотиков и дисквалификацию, спортсменка вернулась к интенсивным тренировкам — и уже 11 ноября на Карибах покорила глубину 30-этажного небоскреба без ласт, без какого-либо снаряжения, лишь на одном вдохе, установив новый абсолютный мировой рекорд в 90 метров.

Десять мировых рекордов в самой сложной дисциплине фридайвинга за 4 года

Екатерина Садурская — участница Олимпийских игр (Рио-2016) по синхронному плаванию, 11-кратная чемпионка и отныне 10-кратная рекордсменка мира по фридайвингу.

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11 ноября на международных соревнованиях AIDA Blue Element November 2026 украинка погрузилась на 90 метров в самой сложной дисциплине фридайвинга — с постоянным весом без ласт (CNF). Спортсменка стала первой женщиной в мире, достигшей этой глубины без дополнительного снаряжения. Для сравнения: результат ближайшей конкурентки составляет 79 метров, поэтому отрыв Екатерины составляет 11 метров.

Екатерина Садурская
Екатерина Садурская. Фото: Photo by Allie Reilly

Отметка в 90 метров без ласт покорялась единицам даже в мужском спорте — за всю историю фридайвинга на такую глубину смогли погрузиться лишь шестеро мужчин.

Для Екатерины это уже десятый мировой рекорд в этой дисциплине за последние четыре года: по сравнению с ее первым рекордом, установленным в 2023 году (73 метра), спортсменка улучшила свой результат сразу на 17 метров.

Чтобы понять масштаб вызова:

  • 90 метров — это высота киевской статуи "Родина-мать" от пьедестала до конца меча, уменьшенная на 10 м и погруженная под воду.
  • 10 атмосфер давления сжимают легкие фридайвера до размера небольшого кулака, а объем воздуха уменьшается в десять раз.
  • 2-4 дня восстановления требует от организма всего одно такое погружение на пределе человеческих возможностей.

"В июле этого года я шла на рекорд 89 метров, но за неделю до старта получила травму. Пришлось срочно залечивать раны и проходить курс антибиотиков. Я все же вышла на старт, но истощенный организм не выдержал предельной нагрузки — уже на финише я впервые за 10 лет карьеры пережила блэкаут и получила дисквалификацию. Это был сложный опыт, который заставил меня пересмотреть подход к подготовке", — делится Екатерина Садурская.

"Это напоминание миру, что мы не сдаемся": новый мировой рекорд Екатерина Садурская посвятила украинским Защитникам

Из-за отсутствия условий для глубоководных погружений в Украине во время войны спортсменка уже несколько лет подряд вынуждена жить в режиме постоянных переездов, меняя страны практически каждый месяц. Она сознательно подчинила личную жизнь и собственное комфортное существование одной цели — поднимать украинский флаг на мировых аренах.

"Полномасштабная война стала для меня триггером выходить на международные соревнования и ставить спорт в приоритет. Моя попытка сегодня — это напоминание миру о несокрушимости и непобедимой силе украинского народа, который продолжает сражаться до конца и не сдается ни под непрекращающимся огнем, ни в условиях полного отсутствия воды, тепла, света и коммуникаций", — подчеркивает Садурская.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 12 ноября девичья сборная Украины по футзалу завоевала историческое золото юношеских Олимпийских игр-2026. В финале украинки победили Венесуэлу со счетом 4:3. Решающий мяч в дополнительное время забила Аделина Власенко.

Также Новини.LIVE писал, что 12 ноября Элина Свитолина одержала первую победу на Итоговом турнире WTA. Украинская теннисистка обыграла чешку Каролину Мухову со счетом 3:6, 6:2, 6:2. Этот результат позволил ей сохранить шансы на выход в полуфинал.

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Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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