Світова рекордсменка Катерина Садурська. Фото: Photo by Allie Reilly

У середу, 11 листопада, українська фрідайверка Катерина Садурська встановила новий світовий рекорд, занурившись на глибину 90 метрів без ласт на одному вдиху. Спортсменка стала першою жінкою в історії, якій вдалося досягти такої позначки в дисципліні з постійною вагою без ласт (CNF), та встановила десятий світовий рекорд у кар'єрі.

Про це повідомили представники спортсменки за підсумками міжнародних змагань AIDA Blue Element November 2026, передає Новини.LIVE.

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Катерина Садурська. Фото: Photo by Allie Reilly

Новий рекорд Садурської

Один вдих, відсутність ласт і 90 метрів товщі води над головою — глибина, де легені стискаються вдесятеро, серцебиття сповільнюється до 20 ударів на хвилину, а тиск сягає 10 атмосфер.

Менш ніж півроку тому позначка у 89 метрів коштувала українській фрідайверці Садурській першої в кар'єрі втрати свідомості на фініші. Переживши виснаження, курс антибіотиків та дискваліфікацію, спортсменка повернулася до інтенсивних тренувань — і вже 11 листопада на Карибах підкорила глибину 30-поверхового хмарочоса без ласт, без будь-якого спорядження, лише на одному вдиху, встановивши новий абсолютний світовий рекорд у 90 метрів.

Десять світових рекордів у найскладнішій дисципліні фрідайвінгу за 4 роки

Катерина Садурська — учасниця Олімпійських ігор (Ріо-2016) з синхронного плавання, 11-разова чемпіонка та відтепер 10-разова рекордсменка світу з фрідайвінгу.

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11 листопада на міжнародних змаганнях AIDA Blue Element November 2026 українка занурилася на 90 метрів у найскладнішій дисципліні фрідайвінгу — з постійною вагою без ласт (CNF). Спортсменка стала першою жінкою у світі, яка досягла цієї глибини без додаткового спорядження. Для порівняння: результат найближчої конкурентки становить 79 метрів, тож відрив Катерини складає 11 метрів.

Катерина Садурська. Фото: Photo by Allie Reilly

Позначка у 90 метрів без ласт підкорялася одиницям навіть у чоловічому спорті — за всю історію фрідайвінгу на таку глибину змогли зануритися лише шестеро чоловіків.

Для Катерини це вже десятий світовий рекорд у цій дисципліні за останні чотири роки: порівняно з її першим рекордом, встановленим у 2023 році (73 метри), спортсменка поглибила свій результат одразу на 17 метрів.

Щоб зрозуміти масштаб виклику:

90 метрів — це без 10 м висота київської статуї "Батьківщина-Мати" від п'єдесталу до кінця меча, занурена під воду.

10 атмосфер тиску стискають легені фрідайвера до розміру невеличкого кулака, а об'єм повітря зменшується вдесятеро.

2-4 дні відновлення вимагає від організму лише один такий нирок на межі людських можливостей.

"У липні цього року я йшла на рекорд 89 метрів, але за тиждень до старту отримала травму. Довелося терміново заліковувати рани й проходити курс антибіотиків. Я все ж вийшла на старт, та виснажений організм не витримав граничного навантаження — уже на фініші я вперше за 10 років кар'єри пережила блекаут і отримала дискваліфікацію. Це був складний досвід, який змусив мене переглянути підхід до підготовки", — ділиться Катерина Садурська.

"Це нагадування світу, що ми не здаємося": новий світовий рекорд Катерина Садурська присвятила українським Захисникам

Через відсутність умов для глибоководних занурень в Україні під час війни, спортсменка вже кілька років поспіль змушена жити в режимі постійних переїздів, змінюючи країни практично щомісяця. Вона свідомо підпорядкувала особисте життя та власне комфортне існування одній меті — піднімати український прапор на світових аренах.

"Повномасштабна війна стала для мене тригером виходити на міжнародні змагання і ставити спорт у пріоритет. Моя спроба сьогодні — це нагадування світу про незламність і непереможну силу українського народу, який продовжує битися до кінця і не здається ні під безперестанним вогнем, ні в умовах суцільної відсутності води, тепла, світла та комунікацій", — наголошує Садурська.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 12 листопада дівоча збірна України з футзалу здобула історичне золото юнацьких Олімпійських ігор-2026. У фіналі українки перемогли Венесуелу з рахунком 4:3. Вирішальний м'яч у додатковий час забила Аделіна Власенко.

Також Новини.LIVE писав, що 12 листопада Еліна Світоліна здобула першу перемогу на Підсумковому турнірі WTA. Українська тенісистка обіграла чешку Кароліну Мухову з рахунком 3:6, 6:2, 6:2. Цей результат дозволив їй зберегти шанси на вихід до півфіналу.