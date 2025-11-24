Українка Садурська у восьмий раз оновила світовий рекорд

Катерина Садурська після занурення. Фото: instagram.com/bestinua/

Українська спортсменка Катерина Садурська знову увійшла в історію світового фрідайвінгу. На змаганнях Blue Element Competition 2025 у Домініці під егідою Міжнародної асоціації AIDA вона виграла дисципліну в пірнанні з постійною вагою без ласт (CNF) та встановила новий світовий рекорд — 86 метрів.

Ця глибина стала для Садурської не просто особистим досягненням, а новим орієнтиром для всієї світової школи фрідайвінгу, повідомляє Reuters.

Раніше українка утримувала рекорд із результатом 84 метри, встановленим рік тому на тих самих змаганнях. У 2024 році вона тричі оновлювала світовий максимум, покращуючи власні показники з 80 до 84 метрів.

Катерина Садурська встановлює рекорд. Фото: instagram.com/bestinua/

Загалом 2025 рік став для Садурської справжнім тріумфом. Восени вона вже двічі перемагала на чемпіонаті світу під егідою AIDA - у дисципліні без ласт (75 метрів) та в зануренні з біластами (97 метрів). Тепер же, в листопаді, вона поліпшила світовий рекорд в одній із найскладніших категорій фрідайвінгу.

Хроніки рекорду Садурської. Фото: instagram.com/sadurskaterina/reels/

Як Садурська створює нову історію українського фрідайвінгу

Для української спортсменки це вже восьмий світовий рекорд. Уперше вона заявила про себе влітку 2023 року, коли на престижному турнірі Vertical Blue показала результат 74 метри, а потім послідовно покращувала його до 77. Відтоді Катерина шість разів оновлювала світовий максимум і тричі робила це саме в Домініці, ставши символом витривалості та майстерності.

"Минулого року я встановила два рекорди на Домініку, тепер ще один — це мій восьмий загалом. Я пірнула на 86 метрів без ласт та без додаткового обладнання, затримуючи дихання. Ця дисципліна найскладніша, і зробити це було неймовірно важко", — розповіла Садурська.

