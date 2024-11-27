Садурська стала світовою рекордсменкою з фрідайвінгу

Катерина Садурська після історичного досягнення. Фото: instagram.com/sadurskaterina/

Українська спортсменка Катерина Садурська стала автором світового рекорду з фрідайвінгу. Дівчина опустилася на глибину, яку ще ніхто не скорив.

Садурська присвятила своє досягнення українському народу, про що написала на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також:

Катерина Садурська стала першою жінкою, яка спромоглася опуститися на 82-метрову глибину. Йдеться про міжнародні змагання з фрідайвінгу за версією AIDA. Досягнення українки стало абсолютним світовим рекордом.

Катерина Садурська під час занурення. Фото: instagram.com/sadurskaterina/

Як Садурська встановила рекорд

Турнір з фрідайвінгу в Домінікані розпочався 25 листопада. Українська спортсменка занурювалася без ласт та додаткового обладнання. У перший день змагання їй довелося скасувати спробу через дощ.

Українка присвятила своє досягнення українському народу. Вона стала автором уже шостого рекорду. Катерина зуміла покращити своє минуле досягнення не сім метрів. Раніше цього року Садурська здійснила занурення тросом і стала втретє чемпіонкою світу з результатом 95 метрів.

Нагадаємо, один із футболістів збірної України Андрій Лунін може повернутися в основу мадридського "Реалу" через ситуацію з Тібо Куртуа.

Київське "Динамо" з п'ятої спроби спробує набрати очки у Лізі Європи — коли й з ким зіграє команда Олександра Шовковського.

Помилка російського воротаря Матвія Сафонова призвела до хворобливої поразки "ПСЖ" у Мюнхені.