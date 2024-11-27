Садурская стала мировой рекордсменкой по фридайвингу

Екатерина Садурская после исторического достижения. Фото: instagram.com/sadurskaterina/

Украинская спортсменка Екатерина Садурская стала автором мирового рекорда по фридайвингу. Девушка опустилась на глубину, которую еще никто не покорял.

Садурская посвятила свое достижение украинскому народу, о чем написала на своей странице в Instagram.

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Екатерина Садурская стала первой женщиной, которая смогла опуститься на 82-метровую глубину. Речь идет о международных соревнованиях по фридайвингу по версии AIDA. Достижение украинки стало абсолютным мировым рекордом.

Екатерина Садурская во время погружения. Фото: instagram.com/sadurskaterina/

Как Садурская установила рекорд

Турнир по фридайвингу в Доминикане начался 25 ноября. Украинская спортсменка погружалась без ласт и дополнительного оборудования. В первый соревновательный день ей пришлось отменить попытку из-за дождя. На следующий день Садурская опустилась на глубину 82 метра.

Украинка посвятила свое достижение украинскому народу. Она стала автором уже шестого рекорда. Екатерина сумела улучшить свое прошлое достижение не семь метров. Ранее в этом году Садурская совершила погружение по тросу и стала в третий раз чемпионкой мира с результатом 95 метра.

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