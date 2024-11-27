Садурская стала мировой рекордсменкой по фридайвингу

Украинка Садурская установила мировой рекорд по фридайвингу
Украинская спортсменка Екатерина Садурская стала автором мирового рекорда по фридайвингу. Девушка опустилась на глубину, которую еще никто не покорял.
Садурская посвятила свое достижение украинскому народу, о чем написала на своей странице в Instagram.
Екатерина Садурская стала первой женщиной, которая смогла опуститься на 82-метровую глубину. Речь идет о международных соревнованиях по фридайвингу по версии AIDA. Достижение украинки стало абсолютным мировым рекордом.
Как Садурская установила рекорд
Турнир по фридайвингу в Доминикане начался 25 ноября. Украинская спортсменка погружалась без ласт и дополнительного оборудования. В первый соревновательный день ей пришлось отменить попытку из-за дождя. На следующий день Садурская опустилась на глубину 82 метра.
Украинка посвятила свое достижение украинскому народу. Она стала автором уже шестого рекорда. Екатерина сумела улучшить свое прошлое достижение не семь метров. Ранее в этом году Садурская совершила погружение по тросу и стала в третий раз чемпионкой мира с результатом 95 метра.
Напомним, один из футболистов сборной Украины Андрей Лунин может вернуться в основу мадридского "Реала" из-за ситуации с Тибо Куртуа.
Киевское "Динамо" с пятой попытки попробует набрать очки в Лиге Европы — когда и с кем сыграет команда Александра Шовковского.
Ошибка российского вратаря Матвея Сафонова привела к болезненному поражению "ПСЖ" в Мюнхене.
Читайте Новини.LIVE!