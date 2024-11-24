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На Кубке мира 17-летней украинке покорилось большое достижение

24 ноября 2024 15:46
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Жанна Глухова установила рекорды Украины на Кубке мира в Лиллегаммере
Жанна Глухова. Фото: facebook.com/skijumpingNews
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

На этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в норвежском Лиллегаммере выступила 17-летняя украинка Жанна Глухова. Для нашей спортсменки это дебютный сезон.

Стартовала Глухова на турнире с рекордом Украины, сообщило "Суспільне".

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Глухова дебютировала через два года после того, как в 2022 году это сделала Татьяна Пилипчук. Это единственные представительницы Украины на Кубке мира за время независимости.

Глухова вместе со сборной Украины впервые в истории страны приняла участие в командном миксте по прыжкам с трамплина на Кубке мира.

После этого в последний день Кубка мира украинка установила два новых национальных рекорда. В первом случае она повторила рекорд по дальности полета (101 метр), но заняла лишь 52-е место. Позже она в квалификации обновила рекорд — 105,5 метров.

В основном раунде Глухова показала худший результат — 98 метров. Но она заняла 36-е место, которое стало лучшим результатом украинок на Кубках мира.

Следующий этап Кубка мира по прыжкам с трамплина состоится в финской Руке с 29 ноября по 1 декабря.

Напомним, в Министерстве молодежи и спорта сообщили, какую инфраструктуру потеряла Украина за время полномасштабного вторжения.

Ранее стало известно, как 1000 дней полномасштабной войны сказались на Украине.

Норвегия Жанна Глухова прыжки с трамплина зимние виды спорта Кубок мира по прыжкам с трамплина

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