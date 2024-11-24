Жанна Глухова установила рекорды Украины на Кубке мира в Лиллегаммере

Жанна Глухова. Фото: facebook.com/skijumpingNews

На этапе Кубка мира по прыжкам с трамплина в норвежском Лиллегаммере выступила 17-летняя украинка Жанна Глухова. Для нашей спортсменки это дебютный сезон.

Стартовала Глухова на турнире с рекордом Украины, сообщило "Суспільне".

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Глухова дебютировала через два года после того, как в 2022 году это сделала Татьяна Пилипчук. Это единственные представительницы Украины на Кубке мира за время независимости.

Глухова вместе со сборной Украины впервые в истории страны приняла участие в командном миксте по прыжкам с трамплина на Кубке мира.

После этого в последний день Кубка мира украинка установила два новых национальных рекорда. В первом случае она повторила рекорд по дальности полета (101 метр), но заняла лишь 52-е место. Позже она в квалификации обновила рекорд — 105,5 метров.

В основном раунде Глухова показала худший результат — 98 метров. Но она заняла 36-е место, которое стало лучшим результатом украинок на Кубках мира.

Следующий этап Кубка мира по прыжкам с трамплина состоится в финской Руке с 29 ноября по 1 декабря.

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