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На Кубку світу 17-річній українці скорилося велике досягнення

24 листопада 2024 15:46
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Жанна Глухова встановила рекорди України на Кубку світу в Ліллегаммері
Жанна Глухова. Фото: facebook.com/skijumpingNews
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

На етапі Кубка світу зі стрибків з трампліна у норвезькому Ліллегаммері виступила 17-річна українка Жанна Глухова. Для нашої спортсменки це дебютний сезон.

Стартувала Глухова на турнірі з рекордом України, повідомило "Суспільне".

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Глухова дебютувала через два роки після того, як у 2022 році це зробила Тетяна Пилипчук. Це дві єдині представниці України на Кубку світу за часи незалежності.

Глухова разом зі збірною України вперше в історії країни взяли участь у командному міксті зі стрибків з трампліна на Кубку світу.

Після цього в останній день Кубка світу українка встановила два нові національні рекорди. У першому випадку вона повторила рекорд за дальністю польоту (101 метр), але посіла лише 52-ге місце. Пізніше вона у кваліфікації оновила рекорд — 105,5 метрів.

В основному раунді Глухова показала гірший результат в 98 метрів. Але вона посіла, 36-те місце, яке стало найкращим результатом українок на Кубках світу.

Наступний етап Кубка світу зі стрибків з трампліна відбудеться у фінській Руці з 29 листопада до 1 грудня.

Зазначимо, що наступний етап Кубка світу зі стрибків з трампліна відбудеться у фінській Руці з 29 листопада до 1 грудня.

Нагадаємо, у Міністерстві молоді та спорту повідомили, яку інфраструктуру втратила Україна за час повномасштабного вторгнення.

Раніше стало відомо, як 1000 днів повномасштабної війни позначилися на Україні.

Норвегія Жанна Глухова стрибки з трампліна зимові види спорту Кубок світу зі стрибків з трампліна

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