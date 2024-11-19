Влияние войны на спорт в Украине: итоги 1000 дней

Сборная Украины по футболу. Фото: УАФ

Полномасштабное российское вторжение в Украину нанесло вред всем сферам деятельности. Одной из них стал спорт.

Портал Новини.LIVE решил разобраться с тем, как же 1000 дней войны повлияли на спорт в Украине.

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Потери украинского футбола

В 2014 году наибольшие потери понесли все командные виды спорта. С тех пор клубы в футболе, баскетболе, гандболе, волейболе и хоккее после падения в яму вылезли из нее и постепенно развивались. При этом они на момент 24 февраля 2022 года так и не достигли уровня 2013 года.

Для футбола кризис 2014-го был более катастрофичен, поскольку тогда в один момент почти разрушился олигархический стиль управления, который вывел УПЛ на седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.

После тех событий команды уже не тратили так много средств на футбол, и многие развивали свои академии и медийную составляющую. За счет этих моментов удар был не настолько жестким, как в 2014-м.

Матч "Динамо" — "Шахтер". Фото: "Динамо"

Футбол в 2022 году больше всего пострадал из-за оттока молодых футболистов в Европу. Эксперты считают, что, начиная с команд 2007 года рождения, у клубов из Украины будет кадровый голод. Его можно нивелировать приглашением легионеров хорошего уровня, но они не горят желанием ехать в страну, где идет война.

Также свинью украинскому футболу подложила ФИФА, которая позволила легионерам покинуть украинские команды в бесплатные аренды. Больше всех пострадал донецкий "Шахтер", потерявший активов на сумму более 80 млн евро.

Из футбольной карты УПЛ в 2022 году пропали "Мариуполь", "Десна", "Львов". "Олимпик", "Авангард", "Таврия" и некоторые другие менее известные клубы.

Крах "Будивельника", "Мотора" и "Прометея"

Клубные чемпионаты по баскетболу, гандболу и хоккею в один момент рухнули. Команды остались без легионеров и финансирования.

В баскетбольной Суперлиге "Прометей", который перед вторжением имел лучший состав в Суперлиге и сражался за победу в Еврокубке, разделился на две команды. Одна украинским составом играла в Украине, а вторая базировалась в Риге, выступала в Латвийско-Эстонской баскетбольной лиге и Еврокубке. Команда под руководством Ронена Гинзбурга дважды выиграла ЛЭБЛ, а в Еврокубке дошла до полуфинала.

Настолько сильных команд, как "Прометей", в Украине еще не было. Фото: "Прометей"

Затем владельцам оказалось тяжело финансировать сильную команду за рубежом и от проекта "Прометей" в баскетболе и волейболе отказались, сосредоточившись на инвестициях в футбольный клуб "Буковина" (Черновцы).

Также из-за войны и проблем у главного инвестора, которым негласно называют Игоря Коломойского, во второй раз с баскетбольной карты Украины пропал столичный "Будивельник". Самая титулованная команда Украины до начала российского вторжения обрастала инвестициями и качественными легионерами, одним из которых был сын Коломойского. Он же потом был в менеджменте команды. Однако в один момент все снова рухнуло, и проект "команды номер один" в Украине снова на паузе и ждет лучших времен.

"Будивельник" в еврокубках. Фото: "Будивельник"

Третьим клубом, который сильно пострадал из-за войны, стал гандбольный "Мотор". Легендарная команда из Запорожья играла в Лиге чемпионов, имела стабильное финансирование, привлекала лучших украинских игроков и хороших иностранцев.

"Мотор" после победы в Лиге чемпионов. Фото: "Мотор"

Однако начало войны нанесло сильный по ним удар, поскольку их главным инвестором является "Мотор Січ", где начались проблемы с руководством. Команда переехала из Запорожья в Германию, где теперь выступает в местном чемпионате. До окончания войны хороших новостей для легендарного клуба не будет.

Проблемы волейбола и хоккея

В волейболе "Барком-Кажаны" переехали в польскую ПлюсЛигу. Команда в основном находится в нижней части турнирной таблицы, поскольку играет в очень сильном чемпионате.

В украинском хоккее после ухода российских легионеров в 2022 году, исчезновения "Донбасса", "Мариуполя" и "Краматорска" сильно упал уровень турнира. Пока в лиге нет заинтересованных инвесторов, которые готовы вытянуть ее из болота. В 2014-м это сделал Борис Колесников. Сейчас же очень мало шансов, что владелец "Донбасса" простит тех, кто воткнул ему нож в спину, и вернется вытаскивать украинский хоккей из ямы.

Во время карантина в Мариуполе при участии президента Владимира Зеленского открыли ледовую арену. Фото: УХЛ

К тому же украинский хоккей потерял арены "Альтаир" в Дружковке, "Мариуполь" и "Краматорск" в результате российских обстрелов. Они восстановлению не подлежат.

Что с олимпийским спортом

Еще одним течением спорта, которое сильно зависит от политической ситуации в стране, стал олимпийский спорт.

Ярослава Магучих с золотой медалью. Фото: Reuters

Уже во время войны в Украине прошла Олимпиада в Париже, где украинские спортсмены смогли мобилизовать себя на медали.

Команда выиграла всего 12 медалей, но из них три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые. Такой результат позволил Украине стать 22-й в общем зачете.

Сборная Украины в фехтовании на сабле выиграла Олимпийские игры. Фото: Reuters

В 2021 году в Токио команда выиграла 19 наград, но всего одно "золото" и 44-е место в общем зачете.

В Рио-де-Жанейро было 11 медалей, две золотые и 31-е место в зачете.

Триумфаторами Парижа стали легкоатлетка Ярослава Магучих, женская сборная по фехтованию на сабле и боксер Александр Хижняк. Интересно, что все они стали разочарованиями Олимпиады в Токио.

Александр Хижняк с золотой медалью. Фото: Reuters

Звезда сборной Украины по фехтованию Харлан ужасно выступила в Японии. Однако в Париже она выиграла бронзу в индивидуальной сабле, а в командной сабле Ольга привела сборную к победе. При этом все украинские спортсмены, выигравшие медали на ОИ-2024, были эмоционально заряжены из-за ситуации в стране.

Напомним, за 1000 дней полномасштабного российского вторжения Украина понесла огромные потери в спортивной инфраструктуре.