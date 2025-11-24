Видео
Украинская спортсменка в восьмой раз обновила мировой рекорд

Украинская спортсменка в восьмой раз обновила мировой рекорд

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 15:07
обновлено: 15:06
Украинка Садурская в восьмой раз обновила мировой рекорд
Екатерина Садурская после погружения. Фото: instagram.com/bestinua/

Украинская спортсменка Екатерина Садурская вновь вошла в историю мирового фридайвинга. На соревнованиях Blue Element Competition 2025 в Доминике под эгидой Международной ассоциации AIDA она выиграла дисциплину в нырянии с постоянным весом без ласт (CNF) и установила новый мировой рекорд — 86 метров.

Эта глубина стала для Садурской не просто личным достижением, а новым ориентиром для всей мировой школы фридайвинга, сообщает Reuters.

Читайте также:

Ранее украинка удерживала рекорд с результатом 84 метра, установленным год назад на тех же соревнованиях. В 2024 году она трижды обновляла мировой максимум, улучшая собственные показатели с 80 до 84 метров.

Екатерина Садурская
Екатерина Садурская устанавливает рекорд. Фото: instagram.com/bestinua/

В общей сложности 2025 год стал для Садурской настоящим триумфом. Осенью она уже дважды побеждала на чемпионате мира под эгидой AIDA — в дисциплине без ласт (75 метров) и в погружении с биластами (97 метров). Теперь же, в ноябре, она улучшила мировой рекорд в одной из самых сложных категорий фридайвинга.

Екатерина Садурская
Хроники рекорда Садурской. Фото: instagram.com/sadurskaterina/reels/

Как Садурская создает новую историю украинского фридайвинга

Для украинской спортсменки это уже восьмой мировой рекорд. Впервые она заявила о себе летом 2023 года, когда на престижном турнире Vertical Blue показала результат 74 метра, а затем последовательно улучшала его до 77. С тех пор Екатерина шесть раз обновляла мировой максимум и трижды делала это именно в Доминике, став символом выносливости и мастерства.

"В прошлом году я установила два рекорда на Доминике, теперь еще один — это мой восьмой в целом. Я нырнула на 86 метров без ласт и без дополнительного оборудования, задерживая дыхание. Эта дисциплина самая сложная, и сделать это было невероятно трудно", — рассказала Садурская.

спорт рекорд Фридайвинг Екатерина Садурская подводное плавание
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
