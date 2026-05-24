Усик после победы признался, что его дочь сидела в укрытии

Первыми словами Усика после победы было упоминание об ударе по Украине
Объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик после победы над Рико Верхувеном не говорил о чемпионских поясах или собственном успехе. Украинский боксер сразу вспомнил о семье и украинцах, которые во время его боя находились под обстрелами.
О словах Усика сообщил портал Новини.LIVE.
Усик вспомнил об украинцах
После досрочной победы в 11-м раунде Усик эмоционально обратился к зрителям и рассказал, что его дочь во время поединка находилась в укрытии.
По словам чемпиона, перед выходом в ринг он получил от нее сообщение.
"Папа, я тебя люблю. Ты победишь. Мне страшно", — пересказал Усик слова дочери.
Украинец признался, что эти слова стали для него очень эмоциональными и после этого он поблагодарил всех.
Также Усик отметил, что даже во время большого вечера бокса мыслями оставался с Украиной.
"Я знаю, что сейчас в Украине летят бомбы, мои люди сейчас сидят в укрытиях", — заявил чемпион.
Отдельно украинец поблагодарил свою команду и жену Катерину, которой признался в любви.
После этого чемпион обратился и к своему сопернику Рико Верхувена и назвал его невероятным бойцом.
