Усик після перемоги зізнався, що його донька сиділа в укритті

Олександр Усик. Фото: Reuters

Об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик після перемоги над Ріко Верхувеном не говорив про чемпіонські пояси чи власний успіх. Український боксер одразу згадав про родину та українців, які під час його бою перебували під обстрілами.

Про слова Усика повідомив портал Новини.LIVE.

Усик згадав про українців

Після дострокової перемоги у 11-му раунді Усик емоційно звернувся до глядачів та розповів, що його донька під час поєдинку перебувала в укритті.

За словами чемпіона, перед виходом у ринг він отримав від неї повідомлення.

"Тату, я тебе люблю. Ти переможеш. Мені страшно", — переказав Усик слова доньки.

Українець зізнався, що ці слова стали для нього дуже емоційними і після цього він подякував усім.

Також Усик наголосив, що навіть під час великого вечора боксу думками залишався з Україною.

"Я знаю, що зараз в Україні летять бомби, мої люди зараз сидять в укриттях", — заявив чемпіон.

Окремо українець подякував своїй команді та дружині Катерині, якій зізнався у коханні.

Після цього чемпіон звернувся і до свого суперника Ріко Верхувена й назвав його неймовірним бійцем.

