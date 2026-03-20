Полесье может продать своего основного футболиста в чемпионат Англии

Английский "Брентфорд" рассматривает подписание украинского защитника житомирского "Полесья" Бориса Крушинского. Клуб планирует просмотреть игрока во время ближайших матчей сборной Украины.

Об интересе к Крушинскому сообщил "Футбол 24", передает портал Новини.LIVE.

Лондонский клуб намерен отправить скаута на игры национальной команды Украины против Швеции в плей-офф квалификации чемпионата мира-2026, чтобы оценить форму и потенциал футболиста на международном уровне. Крушинский ранее впервые получил вызов в сборную и может дебютировать в составе команды Сергея Реброва.

Интерес к украинцу связан с кадровой ситуацией в "Брентфорде". Основной левый защитник Рико Генри получил травму, а его контракт близится к завершению, что заставляет клуб искать варианты усиления на эту позицию.

По предварительным данным, трансфер Крушинского может обойтись примерно в 10 млн евро, что станет рекордной продажей для "Полесья". Окончательное решение будет зависеть от выступлений игрока в сборной и оценки скаутов клуба.

Крушинский является одним из новичков национальной команды Украины. Вызов на мартовские матчи стал для него первым после стабильных выступлений на клубном уровне.

В составе "Брентфорда" уже выступает украинец Егор Ярмолюк, что может стать дополнительным фактором для потенциального перехода.

В сезоне 2025/2026 Крушинский провел 18 матчей, в которых отдал три результативные передачи.

Контракт игрока с "Полесьем" действует до 31 декабря 2027 года, а его трансферная стоимость по данным Transfermarkt составляет 1,2 млн евро.

Напомним, ранее Ярослава Магучих выиграла у Юлии Левченко чемпионат мира.

Также ранее суд заменил меру пресечения экс-игроку "Колоса" и "Миная" Даниилу Колеснику, который дрался с работником ТЦК.