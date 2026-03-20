Полісся може продати свого основного футболіста в чемпіонат Англії

Борис Крушинський з партнерами по команді. Фото: "Полісся"

Англійський "Брентфорд" розглядає підписання українського захисника житомирського "Полісся" Бориса Крушинського. Клуб планує переглянути гравця під час найближчих матчів збірної України.

Про інтерес до Крушинського повідомив "Футбол 24", передає портал Новини.LIVE.

Крушинський може стати одноклубником Ярмолюка

Лондонський клуб має намір відправити скаута на ігри національної команди України проти Швеції у плей-оф кваліфікації чемпіонату світу-2026, щоб оцінити форму та потенціал футболіста на міжнародному рівні. Крушинський раніше вперше отримав виклик до збірної і може дебютувати у складі команди Сергія Реброва.

Інтерес до українця пов’язаний із кадровою ситуацією у "Брентфорді". Основний лівий захисник Ріко Генрі отримав травму, а його контракт наближається до завершення, що змушує клуб шукати варіанти підсилення на цю позицію.

За попередніми даними, трансфер Крушинського може обійтися приблизно у 10 млн євро, що стане рекордним продажем для "Полісся". Остаточне рішення залежатиме від виступів гравця у збірній та оцінки скаутів клубу.

Крушинський є одним із новачків національної команди України. Виклик на березневі матчі став для нього першим після стабільних виступів на клубному рівні.

У складі "Брентфорда" вже виступає українець Єгор Ярмолюк, що може стати додатковим фактором для потенційного переходу.

У сезоні 2025/2026 Крушинський провів 18 матчів, у яких віддав три результативні передачі.

Контракт гравця з "Поліссям" чинний до 31 грудня 2027 року, а його трансферна вартість за даними Transfermarkt становить 1,2 млн євро.

