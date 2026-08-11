Полесье сообщило о смерти своего футболиста

Максим Барановский. Фото: школа "Полесье"

Андрей Гончар Редактор

Воспитанник футбольной академии "Полесье" Максим Барановский скончался в возрасте 17 лет. О причинах смерти юного футболиста пока официально не сообщается.

О смерти юного футболиста сообщил житомирский клуб, выразив соболезнования родным и близким парня, передает портал Новини.LIVE.

"Полесье" потеряло своего воспитанника

В "Полесье" заявили, что сердце Максима остановилось утром. Причину смерти в официальном сообщении не уточнили.

"Сегодня утром остановилось сердце нашего воспитанника — Максима Барановского. Для нашей семьи "Полесья" это невыразимо тяжелая и болезненная утрата. Трудно найти слова, чтобы принять и осознать, что Максима больше нет рядом", — говорится в заявлении клуба.

В житомирском клубе также выразили искренние соболезнования родителям, родным, друзьям и всем, кто знал юного футболиста.

"Легких облаков тебе, Максим. Навсегда в наших сердцах", — написали в "Полесье".

Максим Барановский родился в 2009 году и был воспитанником академии "Полесья". С футболистом простятся 12 августа в Коростене.

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