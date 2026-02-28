Полесье увезло победу из Черкасс в 18-м туре — ЛНЗ прервал серию без поражений

Матч ЛНЗ — "Полесье". Фото: ЛНЗ

В поединке 18-го тура украинской Премьер-лиги ЛНЗ принимал "Полесье" на стадионе Центральный в Черкассах. Гости добились победы со счетом 3:1.

Гости активно начали встречу и уже на 4-й минуте открыли счет. Назаренко прорвался по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной, где Андриевский точным ударом завершил атаку.

"Полесье" продолжало давить и контролировать мяч, заставляя хозяев действовать без пространства. На 33-й минуте Краснопир выиграл борьбу у лицевой линии справа, после чего откатил мяч под удар Эмерллаху — 0:2.

В первой половине игры команды пережили паузу из-за воздушной тревоги. После возобновления встречи ЛНЗ пытался действовать шире через фланги, однако продвижение в атакующей фазе давалось сложно. Во втором тайме хозяева добавили в интенсивности и на 73-й минуте сократили отставание: Твердохлеб грудью сбросил мяч в центр штрафной, где Ассинор переиграл вратаря.

Однако окончательную точку поставили гости. На 84-й минуте Гайдучик перехватил мяч в центре поля, протащил его через центральную зону и пробил в правый угол ворот. В концовке матч снова прерывался из-за тревоги, но после возобновления счет не изменился.

"Полесье" реализовало большинство своих моментов и удержало преимущество до финального свистка, тогда как ЛНЗ не сумел переломить ход встречи на своем поле.

ЛНЗ — "Полесье" 1:3

Голы: Ассинор, 73 — Андриевский, 4, Эмерллаху, 33, Гайдучик, 83

