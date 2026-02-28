Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Полесье удивило ЛНЗ и отпраздновало уверенную победу

Полесье удивило ЛНЗ и отпраздновало уверенную победу

Ua ru
Дата публикации 28 февраля 2026 16:53
Полесье увезло победу из Черкасс в 18-м туре — ЛНЗ прервал серию без поражений
Матч ЛНЗ — "Полесье". Фото: ЛНЗ

В поединке 18-го тура украинской Премьер-лиги ЛНЗ принимал "Полесье" на стадионе Центральный в Черкассах. Гости добились победы со счетом 3:1.

О результате центрального матча 18-го тура сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Ротань полностью переиграл Пономарева

Гости активно начали встречу и уже на 4-й минуте открыли счет. Назаренко прорвался по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной, где Андриевский точным ударом завершил атаку.

"Полесье" продолжало давить и контролировать мяч, заставляя хозяев действовать без пространства. На 33-й минуте Краснопир выиграл борьбу у лицевой линии справа, после чего откатил мяч под удар Эмерллаху — 0:2.

В первой половине игры команды пережили паузу из-за воздушной тревоги. После возобновления встречи ЛНЗ пытался действовать шире через фланги, однако продвижение в атакующей фазе давалось сложно. Во втором тайме хозяева добавили в интенсивности и на 73-й минуте сократили отставание: Твердохлеб грудью сбросил мяч в центр штрафной, где Ассинор переиграл вратаря.

Однако окончательную точку поставили гости. На 84-й минуте Гайдучик перехватил мяч в центре поля, протащил его через центральную зону и пробил в правый угол ворот. В концовке матч снова прерывался из-за тревоги, но после возобновления счет не изменился.

"Полесье" реализовало большинство своих моментов и удержало преимущество до финального свистка, тогда как ЛНЗ не сумел переломить ход встречи на своем поле.

ЛНЗ — "Полесье" 1:3
Голы: Ассинор, 73 — Андриевский, 4, Эмерллаху, 33, Гайдучик, 83

Напомним, одного из топовых украинских шашистов мобилизовали в штурмовики — об этом заявил нардеп.

Невеста Криштиану Роналду поразила своим снимком из самолета.

футбол УПЛ Руслан Ротань Полесье ЛНЗ
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации