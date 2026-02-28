Полісся обіграло ЛНЗ у Черкасах й взяли реванш за поразку в першому колі

Матч ЛНЗ — "Полісся". Фото: ЛНЗ

Житомирське "Полісся" здобуло три очки у виїзному поєдинку 18-го туру української Прем’єр-ліги. У Черкасах команда обіграла ЛНЗ з рахунком 3:1.

Про результат центрального матчу 18-го туру повідомив портал Новини.LIVE.

Ротань повністю переграв Пономарьова

Гості активно розпочали зустріч і вже на 4-й хвилині відкрили рахунок. Назаренко прорвався лівим флангом і виконав простріл у центр штрафного, де Андрієвський точним ударом завершив атаку.

"Полісся" продовжувало тиснути й контролювати м’яч, змушуючи господарів діяти без простору. На 33-й хвилині Краснопір виграв боротьбу біля лицьової лінії праворуч, після чого відкотив м’яч під удар Емерллаху — 0:2.

У першій половині гри команди пережили паузу через повітряну тривогу. Після відновлення зустрічі ЛНЗ намагався діяти ширше через фланги, однак просування в атакувальній фазі давалося складно. У другому таймі господарі додали в інтенсивності та на 73-й хвилині скоротили відставання: Твердохліб грудьми скинув м’яч у центр штрафного, де Ассінор переграв воротаря.

Втім, остаточну крапку поставили гості. На 84-й хвилині Гайдучик перехопив м’яч у центрі поля, протягнув його через центральну зону й пробив у правий кут воріт. Наприкінці гра знову переривалася через тривогу, але після відновлення рахунок не змінився.

"Полісся" реалізувало більшість своїх моментів і втримало перевагу до фінального свистка, тоді як "ЛНЗ" не зумів переламати перебіг зустрічі на власному полі.

ЛНЗ — "Полісся" 1:3

Голи: Ассінор, 73 — Андрієвський, 4, Емерллаху, 33, Гайдучик, 83

