Польша вызвала в сборную игрока, которого хочет заиграть Украина

Украинская ассоциация футбола (УАФ) продолжает работать над привлечением молодых футболистов с украинскими корнями в систему национальных сборных. Одним из главных кандидатов на смену футбольного гражданства стал 17-летний полузащитник английского "Питерборо" Патрик Сикут.

Польша хочет сохранить игрока для своей сборной

По информации источника, УАФ уже завершила процесс смены футбольного гражданства опорного полузащитника "Сараево" Сергея Игнаткова, который ранее выступал за юношескую сборную Боснии и Герцеговины U-17.

Также УАФ активно работает над сменой футбольного гражданства для Патрика Сикута. Молодой хавбек выступает за команду U-21 английского "Питерборо Юнайтед" и считается перспективным футболистом с хорошими физическими данными и техникой.

Впрочем, Польша также пытается удержать игрока в собственной системе сборных. Сикут уже получил вызов на учебно-тренировочный сбор сбор сборной Польши U-18, о чем стало известно после публикации списка вызванных футболистов.

УАФ активно ищет талантливых футболистов за рубежом, которые потенциально могут усилить сборные Украины разных возрастных категорий в будущем.

