Польща викликала в збірну гравця, якого хоче заграти Україна

Українська асоціація футболу (УАФ) продовжує працювати над залученням молодих футболістів з українським корінням до системи національних збірних. Одним із головних кандидатів на зміну футбольного громадянства став 17-річний півзахисник англійського "Пітерборо" Патрік Сікут.

Польща хоче зберегти гравця для своєї збірної

За інформацією джерела, УАФ уже завершила процес зміни футбольного громадянства опорного півзахисника "Сараєво" Сергія Ігнаткова, який раніше виступав за юнацьку збірну Боснії і Герцеговини U-17.

Також УАФ активно працює над зміною футбольного громадянства для Патріка Сікута. Молодий хавбек виступає за команду U-21 англійського "Пітерборо Юнайтед" та вважається перспективним футболістом із хорошими фізичними даними й технікою.

Втім, Польща також намагається втримати гравця у власній системі збірних. Сікут уже отримав виклик на навчально-тренувальний збір збірної Польщі U-18, про що стало відомо після публікації списку викликаних футболістів.

УАФ активно шукає талановитих футболістів за кордоном, які потенційно можуть посилити збірні України різних вікових категорій у майбутньому.

