Болельщиков польского клуба обвинили в нацистских жестах на матче Лиги кубков

Болельщики "ГКС Катовице". Фото: facebook.com/GKSKatowice

После ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций между польским "ГКС Катовице" и израильским "Хапоэлем" Тель-Авива в сети появились видео, на которых часть польских болельщиков демонстрирует нацистские жесты в сторону гостей. Инцидент уже привлек внимание израильских журналистов, которые предполагают возможные санкции со стороны УЕФА.

О поведении польских фанатов сообщил портал Новини.LIVE.

«Хапоэль» Тель-Авив выбил GKS Катовице из турнира сегодня вечером.



GKS Катовице ответил нацистскими приветствиями болельщикам «Хапоэль» Тель-Авив.



Посмотрим, что предпримет @UEFA. (Не стоит ждать чуда.)



Видео: @GuyShahar93 https://t.co/qKsssTKNcZ pic.twitter.com/YPCod7C5vK — Eli Kowaz - איליי קואז (@elikowaz) 12 августа 2026

Поляки "зигами" шокировали израильских болельщиков

Несмотря на поражение в ответном матче со счетом 1:2, "Хапоэль" Тель-Авив вышел в следующий раунд Лиги конференций благодаря победе 2:0 в первом матче. Однако после финального свистка главной темой стал не результат, а поведение части разочарованных польских болельщиков на трибунах.

В социальных сетях распространились видеозаписи, на которых отдельные фанаты "ГКС Катовице" демонстрируют нацистские жесты в сторону сектора с болельщиками израильского клуба.

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Израильские журналисты прокомментировали ситуацию, заявив, что это были нацистские салюты, и добавили, что сейчас ожидают реакции УЕФА.

Пока что в УЕФА не прокомментировали этот инцидент. Если организация признает действия болельщиков проявлением расистского или дискриминационного поведения, в отношении польского клуба может быть возбуждено дисциплинарное производство.

Регламент УЕФА предусматривает за подобные нарушения штрафы, частичное или полное закрытие трибун, а в отдельных случаях — более строгие дисциплинарные санкции.

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