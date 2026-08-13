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Головна Спорт Польські фани в матчі ЛК показували ізраїльтянам нацистські жести

Польські фани в матчі ЛК показували ізраїльтянам нацистські жести

Ua ru
Дата публікації: 13 серпня 2026 13:34
Фанатів польського клубу звинуватили у нацистських жестах на матчі ЛК
Уболівальники "ГКС Катовіце". Фото: facebook.com/GKSKatowice

Після матчу-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між польським "ГКС Катовіце" та ізраїльським "Хапоелем" Тель-Авів у мережі з'явилися відео, на яких частина польських уболівальників демонструє нацистські жести у бік гостей. Інцидент уже привернув увагу ізраїльських журналістів, які припускають можливі санкції з боку УЄФА.

Про поведінку польських фанатів повідомив портал Новини.LIVE.

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Попри поразку в матчі-відповіді з рахунком 1:2, "Хапоель" Тель-Авів пройшов до наступного раунду Ліги конференцій завдяки перемозі 2:0 у першій зустрічі. Однак після фінального свистка головною темою став не результат, а поведінка частини розчарованих польських уболівальників на трибунах.

У соціальних мережах поширилися відеозаписи, на яких окремі фанати "ГКС Катовіце" виконують нацистські жести в напрямку сектору з уболівальниками ізраїльського клубу.

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Ізраїльські журналісти прокоментували ситуацію, заявивши, що це були нацистські салюти, і додали, що наразі очікують на реакцію УЄФА.

Наразі в УЄФА не коментували цей інцидент. Якщо організація визнає дії вболівальників проявом расистської чи дискримінаційної поведінки, щодо польського клубу можуть відкрити дисциплінарне провадження.

Регламент УЄФА передбачає за подібні порушення штрафи, часткове або повне закриття трибун, а в окремих випадках — суворіші дисциплінарні санкції.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про призові Еліни Світоліної, яка завершила боротьбу на турнірі в Торонто на стадії півфіналу.

Також Новини.LIVE писав про Ганну Зубкову — дружину футболіста збірної України Олександра Зубкова, з якою він пережив серйозну кризу у стосунках.

УЄФА Ліга Конференцій вболівальники
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар

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