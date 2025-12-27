Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Польский тренер Динамо заговорил об уходе из команды

Польский тренер Динамо заговорил об уходе из команды

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 14:23
Польский тренер Мацей Кендзерек может покинуть Динамо Киев
Мацей Кендзерек. Фото: "Динамо" Киев

В киевском "Динамо" с начала этого сезона работает польский тренер по стандартам и аналитик Мацей Кендзерек. Он сначала помогал Александру Шовковскому, а сейчас работает с Игорем Костюком.

О возможном уходе из "Динамо" Кендзерек рассказал в интервью порталу Przegladsportowy.

Реклама
Читайте также:
Мацей Кендзерек
Мацей Кендзерек. Фото: "Динамо" Киев

Кендзерек может уйти из "Динамо"

Ассистент главного тренера "Динамо" рассказал, что жизнь в условиях постоянной опасности неизбежно влияет на психику. По его словам, он четко осознает, где находится и в каких условиях работает, пытаясь адаптироваться к реальности войны.

Кендзерек подчеркнул, что этот период стал для него не только профессиональным, но и глубоко человеческим опытом, который изменит его мировоззрение независимо от продолжительности пребывания в Украине.

Говоря о будущем, ассистент тренера отметил, что не исключает возможности остаться в "Динамо" еще на один сезон. Он отметил, что в футболе даже несколько недель могут существенно изменить ситуацию, но пока он доволен работой в клубе и имеет возможность реализовывать себя профессионально.

Напомним, ранее тренер "Динамо" рассказал об опасном жить в столице.

В "Реале" отказался от предложения известного клуба за Андрея Лунина.

футбол Динамо УПЛ тренер Мацей Кендзерек
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации