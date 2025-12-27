Польский тренер Мацей Кендзерек может покинуть Динамо Киев

Польский тренер Динамо заговорил об уходе из команды
В киевском "Динамо" с начала этого сезона работает польский тренер по стандартам и аналитик Мацей Кендзерек. Он сначала помогал Александру Шовковскому, а сейчас работает с Игорем Костюком.
О возможном уходе из "Динамо" Кендзерек рассказал в интервью порталу Przegladsportowy.
Кендзерек может уйти из "Динамо"
Ассистент главного тренера "Динамо" рассказал, что жизнь в условиях постоянной опасности неизбежно влияет на психику. По его словам, он четко осознает, где находится и в каких условиях работает, пытаясь адаптироваться к реальности войны.
Кендзерек подчеркнул, что этот период стал для него не только профессиональным, но и глубоко человеческим опытом, который изменит его мировоззрение независимо от продолжительности пребывания в Украине.
Говоря о будущем, ассистент тренера отметил, что не исключает возможности остаться в "Динамо" еще на один сезон. Он отметил, что в футболе даже несколько недель могут существенно изменить ситуацию, но пока он доволен работой в клубе и имеет возможность реализовывать себя профессионально.
Напомним, ранее тренер "Динамо" рассказал об опасном жить в столице.
В "Реале" отказался от предложения известного клуба за Андрея Лунина.
Читайте Новини.LIVE!