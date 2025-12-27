Польський тренер Мацей Кендзьорек може покинути Динамо Київ

Мацей Кендзьорек. Фото: "Динамо" Київ

В київському "Динамо" з початку цього сезону працює польський тренер зі стандартів та аналітик Мацей Кендзьорек. Він спершу допомагав Олександру Шовковському, а наразі працює з Ігорем Костюком.

Про можливий відхід з "Динамо" Кендзьорек розповів у інтерв'ю порталу Przegladsportowy.

Реклама

Читайте також:

Мацей Кендзьорек. Фото: "Динамо" Київ

Кендзьорек може піти з "Динамо"

Асистент головного тренера "Динамо" розповів, що життя в умовах постійної небезпеки неминуче впливає на психіку. За його словами, він чітко усвідомлює, де перебуває і в яких умовах працює, намагаючись адаптуватися до реальності війни.

Кендзьорек підкреслив, що цей період став для нього не лише професійним, а й глибоко людським досвідом, який змінить його світогляд незалежно від тривалості перебування в Україні.

Говорячи про майбутнє, асистент тренера зазначив, що не виключає можливості залишитися в "Динамо" ще на один сезон. Він наголосив, що у футболі навіть кілька тижнів можуть суттєво змінити ситуацію, але наразі він задоволений роботою в клубі та має можливість реалізовувати себе професійно.

Нагадаємо, раніше тренер "Динамо" розповів про небезпечне жити в столиці.

У "Реалі" відмовився від пропозиції відомого клубу за Андрія Луніна.