Джейку Полу сделали операцию после нокаута от Энтони Джошуа

Полу после поражения от Джошуа вставили металлические пластины
В Майами прошел бой бывшего чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа и влогера Джейка Пола. Британскому боксеру удалось отправить американца в нокаут.
После боя оказалось, что Полу необходимы госпитализация и операция, сообщил влогер в Instagram.
Травмы Джейка Пола после нокаута
После поражения в поединке с Джошуа Джейк Пол был вынужден лечь на операционный стол.
Американец сообщил, что хирургическое вмешательство прошло успешно. Врачи установили по две титановые пластины с обеих сторон челюсти, а также удалили несколько зубов. Ближайшие семь дней Пол будет находиться на жидком питании.
Сам бой завершился досрочно. Джошуа доминировал на протяжении поединка, трижды отправлял соперника в нокдаун и в шестом раунде нокаутировал Пола.
Сейчас Джейк сосредоточен на восстановлении и поблагодарил фанатов за поддержку после тяжелейшего вечера в ринге.
