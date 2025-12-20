Видео
Главная Спорт Полу после поражения от Джошуа вставили металлические пластины

Полу после поражения от Джошуа вставили металлические пластины

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 19:56
Джейку Полу сделали операцию после нокаута от Энтони Джошуа
Джейк Пол. Фото: instagram.com/jakepaul

В Майами прошел бой бывшего чемпиона супертяжелого веса Энтони Джошуа и влогера Джейка Пола. Британскому боксеру удалось отправить американца в нокаут.

После боя оказалось, что Полу необходимы госпитализация и операция, сообщил влогер в Instagram.

Травмы Джейка Пола после нокаута

После поражения в поединке с Джошуа Джейк Пол был вынужден лечь на операционный стол.

Американец сообщил, что хирургическое вмешательство прошло успешно. Врачи установили по две титановые пластины с обеих сторон челюсти, а также удалили несколько зубов. Ближайшие семь дней Пол будет находиться на жидком питании.

Джейк Пол
Сломанная челюсть Джейка Пола. Фото: instagram.com/jakepaul

Сам бой завершился досрочно. Джошуа доминировал на протяжении поединка, трижды отправлял соперника в нокдаун и в шестом раунде нокаутировал Пола.

Сейчас Джейк сосредоточен на восстановлении и поблагодарил фанатов за поддержку после тяжелейшего вечера в ринге.

бокс Энтони Джошуа супертяжелый вес профессиональный бокс Джейк Пол
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
