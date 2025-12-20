Відео
Головна Спорт Джейку Полу після поразки від Джошуа вставили металеві пластини

Джейку Полу після поразки від Джошуа вставили металеві пластини

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 19:56
Джейку Полу зробили операцію після нокауту від Ентоні Джошуа
Джейк Пол. Фото: instagram.com/jakepaul

В Маямі пройшов бій колишнього чемпіона надважкої ваги Ентоні Джошуа та влогера Джейка Пола. Британському боксеру вдалося відправити американця у нокаут.

Після бою виявилось, що Полу необхідні госпіталізація та операція, повідомив влогер в Instagram.

Травми Джейка Пола після нокауту

Після поразки в поєдинку з Джошуа Джейк Пол був змушений лягти на операційний стіл.

Американець повідомив, що хірургічне втручання пройшло успішно. Лікарі встановили по дві титанові пластини з обох боків щелепи, а також видалили кілька зубів. Найближчі сім днів Пол перебуватиме на рідкому харчуванні.

Джейк Пол
Зламана щелепа Джейка Пола. Фото: instagram.com/jakepaul

Сам бій завершився достроково. Джошуа домінував протягом поєдинку, тричі відправляв суперника в нокдаун і в шостому раунді нокаутував Пола.

Наразі Джейк зосереджений на відновленні та подякував фанатам за підтримку після найважчого вечора в ринзі.

бокс Ентоні Джошуа суперважка вага професійний бокс Джейк Пол
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
