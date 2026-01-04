Видео
Главная Спорт После ДТП с Джошуа у боксера украли телефон

После ДТП с Джошуа у боксера украли телефон

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 18:29
ДТП с Энтони Джошуа в Нигерии: боксера ограбили после аварии
Энтони Джошуа. Фото: кадр из видео

Бывший чемпион мира Энтони Джошуа 29 декабря во время ДТП в Нигерии потерял двух друзей. При этом он и сам травмировался и стал жертвой воров.

Об этом рассказал дядя боксера, имя которого не озвучивают, передает паблик ACD MMA.

Читайте также:

Джошуа остался без телефона

Родственник Джошуа раскрыл новые детали резонансного ДТП в Нигерии и резко раскритиковал действия местных властей и экстренных служб.

По словам дяди боксера, после аварии на месте происшествия царил хаос. Вместо того чтобы оказывать помощь пострадавшим, очевидцы снимали видео на мобильные телефоны и даже занимались мародерством. Он отметил, что во время инцидента был похищен и телефон самого Джошуа, а полиция и службы спасения не обеспечили надлежащей изоляции места ДТП и не отреагировали вовремя.

Родственник спортсмена также подчеркнул, что после аварии Джошуа был вынужден самостоятельно перейти через разделительную полосу, хотя по медицинским протоколам должен был находиться на носилках. По его мнению, такая ситуация является следствием безответственного отношения правительства Нигерии к чрезвычайным происшествиям.

ДТП произошло с участием автомобиля Lexus, в котором Джошуа ехал вместе с тренерами Синой и Латцом. Машина на большой скорости врезалась в грузовик. Оба тренера погибли на месте, а боксер получил травмы, однако уже 1 января был выписан из больницы.

Решающим фактором стало то, что он находился на заднем левом сиденье.

Впоследствии выяснилось, что перед поездкой Джошуа сидел на переднем пассажирском месте, но по просьбе водителя пересел обратно из-за своих габаритов, которые ограничивали водителю обзор в зеркале. Это решение фактически спасло ему жизнь.

Водителю Lexus уже предъявлено обвинение по четырем пунктам, в частности за опасное вождение со смертельным исходом, небрежное управление и отсутствие действующего водительского удостоверения.

ДТП Нигерия бокс Энтони Джошуа профессиональный бокс
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
