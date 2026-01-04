ДТП з Ентоні Джошуа в Нігерії: боксера пограбували після аварії

Ентоні Джошуа. Фото: кадр з відео

Колишній чемпіон світу Ентоні Джошуа 29 грудня під час ДТП у Нігерії втратив двох друзів. При цьому він і сам травмувався та став жертвою крадіїв.

Про це розповів дядько боксера, ім’я якого не озвучують, передає паблік ACD MMA.

🚨 Anthony Joshua’s uncle says that bystanders stole AJ’s phone when he was laying injured inside the car and he also blasts the Nigeran government



“When they are supposed to help, you will see them bringing out their phones to make videos and even steal from the victims. That… pic.twitter.com/JVAOBn4vZm — ACD MMA (@acdmma_) January 3, 2026

Джошуа залишився без телефону

Родич Джошуа розкрив нові деталі резонансної ДТП у Нігерії та різко розкритикував дії місцевої влади й екстрених служб.

За словами дядька боксера, після аварії на місці події панував хаос. Замість того щоб надавати допомогу постраждалим, очевидці знімали відео на мобільні телефони та навіть займалися мародерством. Він зазначив, що під час інциденту було викрадено й телефон самого Джошуа, а поліція та служби порятунку не забезпечили належної ізоляції місця ДТП і не відреагували вчасно.

Родич спортсмена також підкреслив, що після аварії Джошуа був змушений самостійно перейти через розділювальну смугу, хоча за медичними протоколами мав перебувати на ношах. На його думку, така ситуація є наслідком безвідповідального ставлення уряду Нігерії до надзвичайних подій.

ДТП сталася за участі автомобіля Lexus, у якому Джошуа їхав разом із тренерами Сіною та Латцом. Машина на великій швидкості врізалася у вантажівку. Обидва тренери загинули на місці, а боксер зазнав травм, однак уже 1 січня був виписаний із лікарні.

Вирішальним фактором стало те, що він перебував на задньому лівому сидінні.

Згодом з’ясувалося, що перед поїздкою Джошуа сидів на передньому пасажирському місці, але на прохання водія пересів назад через свої габарити, які обмежували водієві огляд у дзеркалі. Це рішення фактично врятувало йому життя.

Водієві Lexus уже висунуто обвинувачення за чотирма пунктами, зокрема за небезпечне водіння зі смертельними наслідками, недбале керування та відсутність чинного водійського посвідчення.

