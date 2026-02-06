Видео
Главная Спорт После Олейниковой Снигур также вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке

После Олейниковой Снигур также вышла в полуфинал турнира в Клуж-Напоке

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 01:01
Снигур впервые в карьере вышла в полуфинал турнира WTA 250
Дарья Снигур. Фото: j48tennis.net

На турнире в Клуж-Напоке (Румыния) завершились четвертьфинальные матчи турнира серии WTA 250. Ранее в полуфинал соревнований вышла украинка Александра Олейникова.

Также на этой стадии сыграла украинка Дарья Снигур, сообщил портал Новини.LIVE.

Снигур показала лучший результат в карьере

В четвертьфинале Снигур, которая занимает 144-е место в рейтинге WTA, обыграла идущую 130-ю китаянку Юань Юэ.

Матч длился 2 часа 17 минут. Украинка не выполнила ни одного эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов.

Этот поединок стал для Снигур вторым четвертьфиналом в Туре - в предыдущий раз она доходила до этой стадии также в Клуж-Напоке в 2023 году. В целом это ее третье участие в основной сетке турнира в Румынии.

Выход в полуфинал стал для Дарьи лучшим результатом в карьере на соревнованиях WTA. В следующем раунде она сыграет против румынки Сораны Кырсти, которая имеет третий номер посева и не проиграла ни одного сета в предыдущих матчах.

В другом полуфинале Олейникова встретится с британкой Эммой Радукану.

Теннис WTA украинские теннисисты Дарья Снигур Александра Олейникова
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
