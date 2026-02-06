Відео
Головна Спорт Після Олійникової Снігур також вийшла в півінал турніру в Клуж-Напоці

Після Олійникової Снігур також вийшла в півінал турніру в Клуж-Напоці

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 01:01
Снігур уперше в карʼєрі вийшла до півфіналу турніру WTA 250
Дар'я Снігур. Фото: j48tennis.net

На турнірі в Клуж-Напоці (Румунія) завершилися чвертьфінальні матчі турніру серії WTA 250. Раніше до півфіналу змагань вийшла українка Олександра Олійникова.

Також на цій стадії зіграла українка Дар’я Снігур, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Снігур показала найкращий результат у кар’єрі

У чвертьфіналі Снігур, яка посідає 144-те місце в рейтингу WTA, обіграла китаянку Юань Юе, що йде 130-ю.

Матч тривав 2 години 17 хвилин. Українка не виконала жодного ейса, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала 7 із 12 брейк-пойнтів.

Цей поєдинок став для Снігур другим чвертьфіналом у Турі — попереднього разу вона доходила до цієї стадії також у Клуж-Напоці в 2023 році. Загалом це її третя участь в основній сітці турніру в Румунії.

Вихід до півфіналу став для Дар’ї найкращим результатом у кар’єрі на змаганнях WTA. У наступному раунді вона зіграє проти румунки Сорани Кирсті, яка має третій номер посіву та не програла жодного сету в попередніх матчах.

В іншому півфіналі Олійникова зустрінеться з британкою Еммою Радукану.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
