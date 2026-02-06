Снігур уперше в карʼєрі вийшла до півфіналу турніру WTA 250

Дар'я Снігур. Фото: j48tennis.net

На турнірі в Клуж-Напоці (Румунія) завершилися чвертьфінальні матчі турніру серії WTA 250. Раніше до півфіналу змагань вийшла українка Олександра Олійникова.

Також на цій стадії зіграла українка Дар’я Снігур, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Снігур показала найкращий результат у кар’єрі

У чвертьфіналі Снігур, яка посідає 144-те місце в рейтингу WTA, обіграла китаянку Юань Юе, що йде 130-ю.

Матч тривав 2 години 17 хвилин. Українка не виконала жодного ейса, припустилася двох подвійних помилок і реалізувала 7 із 12 брейк-пойнтів.

Цей поєдинок став для Снігур другим чвертьфіналом у Турі — попереднього разу вона доходила до цієї стадії також у Клуж-Напоці в 2023 році. Загалом це її третя участь в основній сітці турніру в Румунії.

Вихід до півфіналу став для Дар’ї найкращим результатом у кар’єрі на змаганнях WTA. У наступному раунді вона зіграє проти румунки Сорани Кирсті, яка має третій номер посіву та не програла жодного сету в попередніх матчах.

В іншому півфіналі Олійникова зустрінеться з британкою Еммою Радукану.

Нагадаємо, про житття з відключеннями світла розповів легенда "Динамо" Київ.

Дружина Олександра Зінченка була шокована ультрасами в Нідерландах.

Олімпійські ігри-2026 під загрозою і їх можуть перенести.