Александра Меркушина завоевала золотую награду в биатлоне на ЕЮОФ-2023

Украинка опередила ближайшую соперницу на 44 секунды

Юная украинская биатлонистка Александра Меркушина завоевала золотую медаль в спринте в биатлоне на Европейском юношеском олимпийском фестивале.

Это первое "золото" для сборной Украины на этом турнире, сообщает портал Новини.LIVE.

Историческое достижение для Украины

Во вторник, 24 января, был проведен женский спринт в биатлоне на Европейском юношеском олимпийском фестивале в итальянском Форне-Аволтре. 18-летняя украинская биатлонистка Александра Меркушина сумела завоевать золотую медаль, обойдя главных соперниц. Девушка допустила всего один промах и оставила за спиной француженку Люло Бюжо и спортсменку из Чехии Илону Плехацову.

Результат Меркушиной составил 44,2 секунды. Это первая золотая медаль для сборной Украины на ЕЮОФ-2023. Другие украинские биатлонистки не сумели попасть в десятку. Татьяна Тарасюк с чистой стрельбой финишировала 18-й, а Валерия Шейгас пришла к финишу 23-й.

ЕЮОФ-2023. Биатлон

Спринт, девушки

Александра Меркушина (Украина) — 19.19,1 (0+1) Лола Бюжо (Франция) — +44,2 (0+0) Илона Плехацова (Чехия) — +47,3 (0+1)

Напомним, недавно украинские биатлонисты Степан Кинаш и Юлия Городна завоевали бронзовые медали за зимней Универсиаде-2023. Спортсмены поднялись на пьедестал в американском городе Лейк-Плэсид.