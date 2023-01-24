Александра Меркушина завоевала золотую награду в биатлоне на ЕЮОФ-2023

Александра Меркушина принесла Украине первое "золото" на ЕЮОФ-2023
Юная украинская биатлонистка Александра Меркушина завоевала золотую медаль в спринте в биатлоне на Европейском юношеском олимпийском фестивале.
Это первое "золото" для сборной Украины на этом турнире, сообщает портал Новини.LIVE.
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Историческое достижение для Украины
Во вторник, 24 января, был проведен женский спринт в биатлоне на Европейском юношеском олимпийском фестивале в итальянском Форне-Аволтре. 18-летняя украинская биатлонистка Александра Меркушина сумела завоевать золотую медаль, обойдя главных соперниц. Девушка допустила всего один промах и оставила за спиной француженку Люло Бюжо и спортсменку из Чехии Илону Плехацову.
Результат Меркушиной составил 44,2 секунды. Это первая золотая медаль для сборной Украины на ЕЮОФ-2023. Другие украинские биатлонистки не сумели попасть в десятку. Татьяна Тарасюк с чистой стрельбой финишировала 18-й, а Валерия Шейгас пришла к финишу 23-й.
ЕЮОФ-2023. Биатлон
Спринт, девушки
- Александра Меркушина (Украина) — 19.19,1 (0+1)
- Лола Бюжо (Франция) — +44,2 (0+0)
- Илона Плехацова (Чехия) — +47,3 (0+1)
Напомним, недавно украинские биатлонисты Степан Кинаш и Юлия Городна завоевали бронзовые медали за зимней Универсиаде-2023. Спортсмены поднялись на пьедестал в американском городе Лейк-Плэсид.