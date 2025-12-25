Видео
Україна
Видео

Предшественника Андрея Шевченко объявили в розыск

Предшественника Андрея Шевченко объявили в розыск

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 18:18
Экс-президента УАФ Павелко объявили в розыск — детали дела
Андрей Шевченко и Андрей Павелко. Фото: ukrfootball.ua

Бывший глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) и экс-нардеп Андрей Павелко ранее покинул Украину несмотря на открытое уголовное дело. Сделал он это благодаря фиктивным документам об инвалидности.

Поэтому в Министерстве внутренних дел объявили Павелко в розыск.


Розыск Андрея Павелко
Розыск Андрея Павелко. Фото: скриншот

Павелко разыскивает полиция

Бывшего президента УАФ внесли в перечень лиц, которые скрываются от органов власти.

Согласно данным правоохранительных органов, Павелко объявлен в розыск из-за уклонения от досудебного следствия. Датой исчезновения зафиксировано 5 ноября 2025 года.

Экс-чиновник покинул пост главы УАФ на фоне коррупционного производства, связанного со строительством завода по производству искусственного футбольного покрытия в Кропивницком. Именно в рамках этого дела его ранее задерживали и удерживали в СИЗО.

В январе 2024 года новым президентом Украинской ассоциации футбола был избран бывший друг Павелко Андрей Шевченко. Их отношения в свое время из дружбы переросли во вражду.

Напомним, в киевском "Динамо" дадут шанс игроку, который почти не играл у прошлого тренера.

Одесский "Черноморец" уволил тренерский штаб Александра Кучера.

коррупция УАФ футбол Андрей Павелко розыск Нацполиция
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
