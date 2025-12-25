Експрезидента УАФ Павелка оголосили в розшук — деталі справи

Андрій Шевченко та Андрій Павелко. Фото: ukrfootball.ua

Колишній глава Української асоціації футболу (УАФ) та екснардеп Андрій Павелко раніше покинув Україну попри відкриту кримінальну справу. Зробив він це завдяки фіктивним документам про інвалідність.

Тому в Міністерстві внутрішніх справ оголосили Павелка в розшук.

Реклама

Читайте також:

Розшук Андрія Павелка. Фото: скриншот

Павелка розшукує поліція

Колишнього президента УАФ внесли до переліку осіб, які переховуються від органів влади.

Згідно з даними правоохоронних органів, Павелка оголошено в розшук через ухилення від досудового слідства. Датою зникнення зафіксовано 5 листопада 2025 року.

Експосадовець залишив пост очільника УАФ на тлі корупційного провадження, пов’язаного з будівництвом заводу з виробництва штучного футбольного покриття у Кропивницькому. Саме в межах цієї справи його раніше затримували та утримували в СІЗО.

У січні 2024 року новим президентом Української асоціації футболу було обрано колишнього друга Павелка Андрія Шевченка. Їх стосунки свого часу з дружби переросли у ворожнечу.

Нагадаємо, у київському "Динамо" дадуть шанс гравцю, який майже не грав у минулого тренера.

Одеський "Чорноморець" звільнив тренерський штаб Олександра Кучера.