Експрезидента УАФ Павелка оголосили в розшук — деталі справи

Попередника Андрія Шевченка оголосили в розшук
Колишній глава Української асоціації футболу (УАФ) та екснардеп Андрій Павелко раніше покинув Україну попри відкриту кримінальну справу. Зробив він це завдяки фіктивним документам про інвалідність.
Тому в Міністерстві внутрішніх справ оголосили Павелка в розшук.
Павелка розшукує поліція
Колишнього президента УАФ внесли до переліку осіб, які переховуються від органів влади.
Згідно з даними правоохоронних органів, Павелка оголошено в розшук через ухилення від досудового слідства. Датою зникнення зафіксовано 5 листопада 2025 року.
Експосадовець залишив пост очільника УАФ на тлі корупційного провадження, пов’язаного з будівництвом заводу з виробництва штучного футбольного покриття у Кропивницькому. Саме в межах цієї справи його раніше затримували та утримували в СІЗО.
У січні 2024 року новим президентом Української асоціації футболу було обрано колишнього друга Павелка Андрія Шевченка. Їх стосунки свого часу з дружби переросли у ворожнечу.
Нагадаємо, у київському "Динамо" дадуть шанс гравцю, який майже не грав у минулого тренера.
Одеський "Чорноморець" звільнив тренерський штаб Олександра Кучера.
Читайте Новини.LIVE!