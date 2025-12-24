Відео
Головна Спорт Стало відомо, як ексглава УАФ Павелко втік за кордон

Стало відомо, як ексглава УАФ Павелко втік за кордон

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 07:08
Павелко виїхав з України через фіктивну інвалідність — нові деталі
Андрій Павелко. Фот: УАФ

Колишній глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко покинув територію України. Зробив він це, за попередніми даними, завдяки підробним документам.

Про це повідомив у Telegram блогер Ігор Лаченков.

За інформацією джерела, колишній президент УАФ залишив територію України та виїхав за кордон на тлі кримінального провадження.

За результатами аудиту, збитки, завдані його діяльністю, оцінюються у 1,7 мільярда гривень. Слідство пов’язує Павелка з фінансовими махінаціями навколо заводу з виробництва штучного покриття для футбольних полів у Краматорську.

Раніше колишній очільник УАФ перебував у СІЗО, однак згодом суд змінив запобіжний захід на домашній арешт. Після цього Павелко виїхав з України. За наявною інформацією, кордон він перетнув на підставі оформленої інвалідності, яку в правоохоронних колах називають фіктивною.

Наразі обговорюється питання оголошення Павелка в міжнародний розшук через Інтерпол. Водночас джерела стверджують, що він намагається домовитися та уникнути подальшого кримінального переслідування.

Нагадаємо, раніше Гаррі Кейн встановив новий неймовірний рекорд в Бундеслізі.

Легендарний колишній боксер Володимир Кличко акцентував увагу на важливості відновлення літака "Мрія".

кордон корупція УАФ футбол Андрій Павелко Інтерпол
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
