Павелко виїхав з України через фіктивну інвалідність — нові деталі

Стало відомо, як ексглава УАФ Павелко втік за кордон
Колишній глава Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко покинув територію України. Зробив він це, за попередніми даними, завдяки підробним документам.
Про це повідомив у Telegram блогер Ігор Лаченков.
Павелко за кордоном намагатиметься не потрапити в розшук
За інформацією джерела, колишній президент УАФ залишив територію України та виїхав за кордон на тлі кримінального провадження.
За результатами аудиту, збитки, завдані його діяльністю, оцінюються у 1,7 мільярда гривень. Слідство пов’язує Павелка з фінансовими махінаціями навколо заводу з виробництва штучного покриття для футбольних полів у Краматорську.
Раніше колишній очільник УАФ перебував у СІЗО, однак згодом суд змінив запобіжний захід на домашній арешт. Після цього Павелко виїхав з України. За наявною інформацією, кордон він перетнув на підставі оформленої інвалідності, яку в правоохоронних колах називають фіктивною.
Наразі обговорюється питання оголошення Павелка в міжнародний розшук через Інтерпол. Водночас джерела стверджують, що він намагається домовитися та уникнути подальшого кримінального переслідування.
