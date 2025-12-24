Павелко выехал из Украины из-за фиктивной инвалидности — новые детали

Стало известно, как экс-глава УАФ Павелко сбежал за границу
Бывший глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко покинул территорию Украины. По предварительным данным, сделал он это благодаря поддельным документам.
Об этом сообщил в Telegram блогер Игорь Лаченков.
Павелко за границей будет стараться не попасть в розыск
По информации источника, бывший президент УАФ покинул территорию Украины и выехал за границу на фоне уголовного производства.
По результатам аудита, убытки, нанесенные его деятельностью, оцениваются в 1,7 миллиарда гривен. Следствие связывает Павелко с финансовыми махинациями вокруг завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей в Краматорске.
Ранее бывший глава УАФ находился в СИЗО, однако впоследствии суд изменил меру пресечения на домашний арест. После этого Павелко выехал из Украины. По имеющейся информации, границу он пересек на основании оформленной инвалидности, которую в правоохранительных кругах называют фиктивной.
Сейчас обсуждается вопрос объявления Павелко в международный розыск через Интерпол. В то же время источники утверждают, что он пытается договориться и избежать дальнейшего уголовного преследования.
