Павелко выехал из Украины из-за фиктивной инвалидности — новые детали

Андрей Павелко. Фот: УАФ

Бывший глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко покинул территорию Украины. По предварительным данным, сделал он это благодаря поддельным документам.

Об этом сообщил в Telegram блогер Игорь Лаченков.

Андрей Павелко и Анатолий Демьяненко. Фото: УНИАН

Павелко за границей будет стараться не попасть в розыск

По информации источника, бывший президент УАФ покинул территорию Украины и выехал за границу на фоне уголовного производства.

По результатам аудита, убытки, нанесенные его деятельностью, оцениваются в 1,7 миллиарда гривен. Следствие связывает Павелко с финансовыми махинациями вокруг завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей в Краматорске.

Ранее бывший глава УАФ находился в СИЗО, однако впоследствии суд изменил меру пресечения на домашний арест. После этого Павелко выехал из Украины. По имеющейся информации, границу он пересек на основании оформленной инвалидности, которую в правоохранительных кругах называют фиктивной.

Сейчас обсуждается вопрос объявления Павелко в международный розыск через Интерпол. В то же время источники утверждают, что он пытается договориться и избежать дальнейшего уголовного преследования.

