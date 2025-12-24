Видео
Главная Спорт Стало известно, как экс-глава УАФ Павелко сбежал за границу

Стало известно, как экс-глава УАФ Павелко сбежал за границу

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 07:08
Павелко выехал из Украины из-за фиктивной инвалидности — новые детали
Андрей Павелко. Фот: УАФ

Бывший глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко покинул территорию Украины. По предварительным данным, сделал он это благодаря поддельным документам.

Об этом сообщил в Telegram блогер Игорь Лаченков.

По информации источника, бывший президент УАФ покинул территорию Украины и выехал за границу на фоне уголовного производства.

По результатам аудита, убытки, нанесенные его деятельностью, оцениваются в 1,7 миллиарда гривен. Следствие связывает Павелко с финансовыми махинациями вокруг завода по производству искусственного покрытия для футбольных полей в Краматорске.

Ранее бывший глава УАФ находился в СИЗО, однако впоследствии суд изменил меру пресечения на домашний арест. После этого Павелко выехал из Украины. По имеющейся информации, границу он пересек на основании оформленной инвалидности, которую в правоохранительных кругах называют фиктивной.

Сейчас обсуждается вопрос объявления Павелко в международный розыск через Интерпол. В то же время источники утверждают, что он пытается договориться и избежать дальнейшего уголовного преследования.

граница коррупция УАФ футбол Андрей Павелко Интерпол
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
